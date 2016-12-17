2017 yılı bütçesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, 2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu Tasarısı kabul edildi.

2015 Yılı Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanun Tasarısı'nın oylamasına ise 414 milletvekili katılırken, 312 kabul, 102 red oyu verildi.

Oylamalara AKP Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar Kurulu üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı. Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanları oylamaya katılamadı.

"Terör belasını gündemimizde en aşağıya indireceğiz"

Tasarıların kabulünün ardından kürsüye gelen Başbakan Yıldırım, bütçeye emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"2017 yılı bütçesi yatırımların yüzde 30 arttığı, istihdamın, üretimin, özellikle terörle mücadelenin amansız bir şekilde devam ettiği, bölgelerimizin inşası, imarı için önemli kaynakların ayrıldığı bir hizmet, yatırım ve yeni projelerin bütçesi olacaktır. İnşallah ülkemizin başını ağrıtan, milletimizin canını sıkan bu terör belasını da gündemimizde en aşağı sıralara indireceğiz. Buna yürekten inanıyoruz çünkü buna yönelik siyasi irademiz de var, milletin bu konudaki tam bir birlikteliği var, kanaati var. Türkiye'de istikrarı, güveni, kardeşliği bozacak her türlü faaliyete karşı parti farkı gözetmeksizin bütün milletimiz kenetlenmiştir. Türkiye'nin sorunu terördür. Terör örgütünün, 'Kürtler' diye bir sorunu yoktur. Kürtlerin PKK gibi bir sorunu vardır. Bu sorunu inşallah ülkemizin gündeminden çıkaracağız."

Yıldırım, konuşmasının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ile ön sıralardaki grup başkanvekilleri ve milletvekilleri, hükümet sıralarındaki bakan ve komisyon üyeleri ile tokalaştı.

Öte yandan bütçe maratonunun son günü kulislerde milletvekilleri de yörelerine özgü tatları dağıttı. İzmir'den boyoz, Hatay'dan künefe, Samsun'dan hamsi ve helva ikram edildi.