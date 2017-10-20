2017 Sürdürülebilirlik İş Ödülleri'nden biri Mazars Denge'nin oldu

İSTANBUL, (DHA) - VERGİ, denetim, muhasebe ve danışmanlık firması Mazars Denge,ilk Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu’yla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde KOBİ kategorisinde Yılın Sürdürülebilirlik Raporu Ödülü’nün sahibi oldu.

Sürdürebilirlik Akademisi\'nin ödül törenin ardından açıklama yapan Mazars Denge CEO’su Dr. İzel Levi Coşkun, \"Mazars Denge\'nin üç yıllık altyapı çalışmalarının ardından yayınladığı raporla bu yıl ilk kez verilen Sürdürülebilirlik Raporu kategorisinde aldığı ödülle bu alanda da sektöründeki öncü firmalardan biri olduğunu ortaya koymuş oldu. GRI G4 standartlarına göre hazırlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu, firmanın işleyişine, sektöre yaklaşımına ve hedeflerine yönelik somut bilgiler sunuyor\" dedi.

Sürdürülebilirlik çalışmalarına 2013’te başladıklarını belirten Dr. Coşkun, \"Yönetim kadromuzun sürdürülebilirlik bakış açısını kazanması için çeşitli arama ve atölye çalışmaları düzenlendik. Kurum içi altyapı çalışmalarıyla paralel olarak uluslararası iş çevreleri, akademi ve konuyla ilgili sivil toplum inisiyatiflerini takip ettik. 2015 Aralık ayında Paris’te düzenlenen COP 21 toplantısı bir dönüm noktası oldu ve 2016 itibariyle Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu hazırlıklarına başlanmasına karar verdik\" diye konuştu.

1 Nisan 2016’da Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayan Dr. Coşkun sürdürülebilirliğin şirketlere kattıklarına ilişkin şunları söyledi:

“Şirketlerin kar amacı gütmelerinin yanı sıra, sosyal ve çevresel sorumlulukları da var. Sürdürülebilirlik raporları şirketlerin kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, ekonomik getirileri ile sosyal ve çevresel etkilerini nasıl dengelediklerini, risk ve fırsatları sürdürülebilirlik bakış açısıyla nasıl ele aldıklarını şeffaf bir şekilde paylaşmayı amaçlıyor. Sürdürülebilirlik raporları bu doğrultuda 3 önemli fayda sunuyor. Paydaş katılımını sağlıyor; iç ve dış farkındalık yaratıyor ve son olarak anlaşılabilir ve ölçülebilir hedefler belirlenmesine yardımcı oluyor.”

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