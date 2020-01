2017 Oscar’ını kim alacak?

Birgün gazetesi yazarı Alkan Avcıoğlu, 2017 yılında muhtemel Oscar'a aday filmleri köşesine taşıdığı yazısında "89. Oscar Ödülleri’nin adayları 24 Ocak’ta açıklanacak, ödül töreni ise 26 Şubat’ta. Peki, ödül töreninde karşımıza hangi adaylar çıkacak? Ana dallara bakacak olursak; En İyi Film dalında bu yılın sinema olayı ‘Aşıklar Şehri’ (La La Land), ABD’de yılın en iyi eleştiriler alan filmi ‘Ay Işığı’ (Moonlight), oyunculuk performanslarıyla çok konuşulan ‘Yaşamın Kıyısında’nın (Manchester by the Sea) yerleri garanti gibi" dedi.

Avcıoğlu'nun Birgün'de yayımlanan yazısı şöyle:

Yıl sonunun gelmesiyle birlikte sinema dünyasında adaylar açıklanmaya, ödüller verilmeye başladı. Bu ödüllerin pek çoğu Oscar ödülleri için de bir haberci niteliği taşıyor. Bu bağlamda Oscar heyecanının sinemaseverleri yavaş yavaş sarmaya başladığını söyleyebiliriz.

Yurtdışında çıkan eleştirilerle adı kulaklarımıza çalınan, sabırsızlıkla beklenen pek çok film de sinemalarımıza uğramaya başlayacak.



89. Oscar Ödülleri’nin adayları 24 Ocak’ta açıklanacak, ödül töreni ise 26 Şubat’ta. Peki, ödül töreninde karşımıza hangi adaylar çıkacak? Ana dallara bakacak olursak; En İyi Film dalında bu yılın sinema olayı ‘Aşıklar Şehri’ (La La Land), ABD’de yılın en iyi eleştiriler alan filmi ‘Ay Işığı’ (Moonlight), oyunculuk performanslarıyla çok konuşulan ‘Yaşamın Kıyısında’nın (Manchester by the Sea) yerleri garanti gibi.

Oyunculuk performanslarıyla övgü toplayan bir başka film ‘Fences’, SAG Ödülleri’nde(Oyuncular Birliği) toplu performans dalında adaylık kazanarak En İyi Film adaylığına şimdiden göz kırptı. Yılın en çok beğenilen bilimkurgusu ‘Geliş’ (Arrival) ve Martin Scorsese’nin ‘Silence’ı da adaylar arasında kendine yer bulması muhtemel filmler. Bu filmlerin yanına eklenecekler, Mel Gibson’ın geri dönüş yaptığı ‘Savaş Vadisi’ (Hacksaw Ridge); eleştirel ağırlığından ziyade izleyici üzerinde bıraktığı yüksek duygusal etkiyle dikkat çeken ‘Lion’; ABD’de hem gişe hem eleştirel anlamda arkasında çok iyi bir rüzgâr olan ‘Hell or High Water’ olabilir.

Hem SAG adaylıklarıyla güç kazandıkları hem de yarıştaki filmler arasında en neşeli ve pozitif filmler oldukları için ‘Gizli Sayılar’ (Hidden Figures) ve ‘Florence’ (Florence Foster Jenkins) sürpriz yapabilirler. Başrol performanslarıyla yıldızlaşan filmlerden ‘Loving’ ve ‘Jackie’ de bu dalda şansı olan filmlerden. Clint Eastwood’un ‘Sully’si, Tom Ford’un ‘Gece Hayvanları’ (Nocturnal Animals) ve Mike Mills’in ‘20th Century Women’ı ise uzak ihtimaller olarak düşünülebilir.

En İyi Yönetmen dalında ise Damien Chazelle (La La Land) ve Barry Jenkins (Moonlight) adaylığına kesin gözle bakılan iki isim. Bu ikilinin arkasından Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea) ve Denzel Washington (Fences) geliyor. ‘Silence’ Altın Küre adaylıklarında aradığını bulamamış olabilir ama Martin Scorsese’ye bu dalda bir yer açmakta fayda var. ‘Savaş Vadisi’ En İyi Film dalında adaylık kazanırsa, Mel Gibson’ın yukarıdaki üç isimden birisini yerinden etmesi muhtemel. Dennis Villeneuve (Arrival) bu dalda bir adaylık kazanabilir. Tom Ford (Nocturnal Animals) ve Jeff Nichols (Loving) uzak bir ihtimal de olsa sürpriz yapabilir.



Oyunculuk dalları



En İyi Erkek Oyuncu dalında yarış Casey Affleck (Manchester by the Sea), Denzel Washington (Fences) ve Ryan Gosling (La La Land) arasında geçecek gibi. Dolayısıyla bu üç ismin adaylığına garanti gözüyle bakılabilir. Altın Küre ve SAG adaylıklarından sonra Andrew Garfield’in (Hacksaw Ridge) yeri de sağlamlaştı. Joel Edgerton (Loving) ve Viggo Mortensen (Captain Fantastic) ikilisinden birisi ise kalan son adaylığı kazanacaktır. İbre şimdilik Edgerton’dan yana.



En İyi Kadın Oyuncu dalında yarışın Emma Stone (La La Land) ve Natalie Portman (Jackie) arasında geçmesi bekleniyor. Bu iki isim gibi performansıyla eleştirmenlerden tam not alan Ruth Negga’nın da (Loving)adaylığı garanti gibi. Kalan iki adaylığın ise Meryl Streep (Florence Foster Jenkins), Amy Adams (Arrival) ve Annette Bening (20th Century Women) arasında dağılması bekleniyor. Bana kalırsa SAG tarafından görmezden gelinen ‘Elle’deki performansıyla Isabelle Huppert’in, yukarıdaki isimlerin önüne geçerek adaylık kazanma ihtimali çok yüksek.

En İyi Yardımcı Erkek dalında Mahershala Ali (Moonlight), Jeff Bridges (Hell or High Water) ve Dev Patel (Lion) aday olmakta zorlanmayacak isimler. Kalan iki adaylığın Lucas Hedges (Manchester by the Sea), Michael Shannon (Nocturnal Animals) ve Hugh Grant (Florence Foster Jenkins) arasında dağılması yüksek ihtimal. Ancak bana kalırsa Issei Ogata (Silence) çok ciddi bir sürpriz yaparak bu tabloyu bozmaya yakın.



En İyi Yardımcı Kadın dalında yarışın Viola Davis (Fences) ve Naomie Harris (Moonlight) arasında geçmesi bekleniyor. Bu iki isme Nicole Kidman (Lion) ve Michelle Williams (Manchester by the Sea) eklenecektir. Kalan son boş yer için en güçlü isim ise ‘Gizli Sayılar’ filminden Octavia Spencer. Bir sürpriz olacaksa da yine aynı filmden Janelle Monae adaylık kazanabilir.