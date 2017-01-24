2017 Oscar adayları açıklandı

26 Şubat’ta Los Angeles’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak 89’uncu Oscar Ödülleri’nin adayları açıklandı. La La Land 14 dalda aday gösterilerek Akademi tarihinde en çok aday gösterilen filmlerden biri oldu. 14 adaylığı şimdiye dek 1997 yılında Titanic, 1950 yılında da All About Eve filmleri almıştı.
La La Land, En iyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu, En İyi Film Müziği kategorilerindeki adaylıklarının yanı sıra En İyi Orijinal Şarkı dalında "Audition” ve ''City of Stars" adlı parçalarla iki adaylık elde etti. Genç ABD’li yönetmen Damien Chazelle imzalı müzikal tarzdaki film, başarılı bir caz müzisyeni olmak isteyen Sebastian (Ryan Gosling) ve ünlü bir oyuncu olmak için çabalayan Mia’nın (Emme Stone) aşk hikâyesini anlatıyor.
En çok adaylık alan diğer filmler
Moonlight ve Arrival filmleri de 8’er dalda 89’uncu Oscar Ödülleri’ne aday gösterilerek bu yıl en çok adaylık alan filmler oldu.
En İyi Film Ödülü'nün iddialı yapımlarından Hell or High Water 4 dalda aday gösterilirken, En İyi Erkek Oyuncu dalında iddialı bir yapım Manchester by the Sea de toplam 6 dalda Oscar’a aday gösterildi.
En İyi Film kategorisinde 9 aday
89’uncu Oscar Ödülleri’nin En İyi Film dalındaki adayları, Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea, Moonlight adlı filmler oldu.
En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ise Cassey Affleck (Manchester By The Sea), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Captain Fantastic), Denzel Washington (Fences) aday gösterildi.
Toni Erdmann Oscar’da Elle’i geride bıraktı
Genç Alman yönetmen Maren Ade’nin bir baba-kız ilişkisini anlattığı Toni Erdmann adlı filmi En İyi Yabancı Film Ödülü’nün 5 adayından biri oldu.
Oscarların habercisi sayılan Altın Küre Ödülleri’nde Toni Erdmann’ı geride bırakan Fransız Elle adlı filmin En İyi Yabancı Film dalında aday gösterilmemesi dikkat çekti. Ancak filmin Fransız başrol oyuncusu Isabelle Huppert, En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Oscar’a aday gösterildi. Huppert bu dalda ABD’li efsanevi oyuncu Meryl Streep ve La La Land’in başrol oyuncusu Emma Stone ile yarışacak.
Oscar Akademisi'nin Beverly Hills’te açıkladığı 2017 Oscar Ödülleri’nin diğer kategorilerdeki adayları şöyle:
En İyi Kadın Oyuncu:
Emma Stone, La La Land
Natalie Portman, Jackie
Amy Adams, Arrival
Meryl Streep, Florence Foster Jenkins
Isabelle Huppert, Elle
En İyi Yönetmen:
Arrival, Denis Vileneuve
Hacksaw Ridge, Mel Gibson
La La Land, Damien Chazelle
Manchester By The Sea, Kenneth Lonergan
Moonlight, Barry Jenkins
En İyi Yabancı Film:
Land of Mine, Danimarka
A Man Called Owe, İsveç
The Salesman, İran
Tanna, Avustralya
Toni Erdman, Almanya
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:
Maherhala Ali, Moonlight
Jeff Bridges, Hell or High Water
Lucas Hedges, Manchester By the Sea
Dev Patel, Lion
Michael Shannon, Nocturnal Animals
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:
Viola Davis, Fences
Naomie Harris, Moonlight
Nicole Kidman, Lion
Octavia Spencer, Hidden Figures
Michelle Williams, Manchester By The Sea
En İyi Sinematografi:
Arrival
La La Land
Lion
Moonlight
Silence
En İyi Film Kurgusu:
Arrival
Hacksaw Ridge
Hell or High Water
La La Land
Moonlight
En İyi Uyarlama Senaryo:
Moonlight
Lion
Hacksaw Ridge
Arrival
Fences
Hidden Figures
En İyi Film Müziği:
Jackie
La La Land
Lion
Moonlight
Passengers
En İyi Orjinal Şarkı:
Audition (The Fools Who Dream), La La Land
Can’t Stop The Feeling, Trolls
City Of Stars, La La Land
The Empty Chair, Jim: The James Foley Story
How Far I’ll Go, Moana
En İyi Belgesel:
Fire at Sea
I am Not Your Negro
Life Animated
O.J: Made in America
13th
En İyi Kısa Belgesel:
Extremis
4.1 Miles
Joe's Violin
Vatabi: My Homeland
The White Helmets
En İyi Kostüm:
Allied
Fantastic Beast and Where to Find Them
Florence Foster Jenkins
Jackie
La La Land
En İyi Ses Kurgusu:
Arrival
Deepwater Horizon
Hacksaw Ridge
La La Land
Sully
En İyi Ses Miksajı:
Arrival
Hacksaw Ridge
La la Land
Rogue One- A Star Wars Story
13 Hours- The Secret Soldiers of Benghazi
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:
A Man Called Ove
Star Trek Beyond
Suicide Squad
En İyi Kısa Film:
Ennemis Interiuers
La Femme et Le TGV
Silent Nights
Sing
Timecode
En İyi Animasyon Filmi:
Kubo and the Two Strings
Moana
My Life as a Zucchini
The Red Turtle
Zootopia
© Deutsche Welle Türkçe
AP/dpa, BD/BK