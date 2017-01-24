2017 Oscar adayları açıklandı

26 Şubat’ta Los Angeles’ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak 89’uncu Oscar Ödülleri’nin adayları açıklandı. La La Land 14 dalda aday gösterilerek Akademi tarihinde en çok aday gösterilen filmlerden biri oldu. 14 adaylığı şimdiye dek 1997 yılında Titanic, 1950 yılında da All About Eve filmleri almıştı.

La La Land, En iyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Senaryo, En İyi Kadın ve Erkek Oyuncu, En İyi Film Müziği kategorilerindeki adaylıklarının yanı sıra En İyi Orijinal Şarkı dalında "Audition” ve ''City of Stars" adlı parçalarla iki adaylık elde etti. Genç ABD’li yönetmen Damien Chazelle imzalı müzikal tarzdaki film, başarılı bir caz müzisyeni olmak isteyen Sebastian (Ryan Gosling) ve ünlü bir oyuncu olmak için çabalayan Mia’nın (Emme Stone) aşk hikâyesini anlatıyor.

En çok adaylık alan diğer filmler

Moonlight ve Arrival filmleri de 8’er dalda 89’uncu Oscar Ödülleri’ne aday gösterilerek bu yıl en çok adaylık alan filmler oldu.

En İyi Film Ödülü'nün iddialı yapımlarından Hell or High Water 4 dalda aday gösterilirken, En İyi Erkek Oyuncu dalında iddialı bir yapım Manchester by the Sea de toplam 6 dalda Oscar’a aday gösterildi.

En İyi Film kategorisinde 9 aday

89’uncu Oscar Ödülleri’nin En İyi Film dalındaki adayları, Arrival, Fences, Hacksaw Ridge, Hell or High Water, Hidden Figures, La La Land, Lion, Manchester by the Sea, Moonlight adlı filmler oldu.

En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ise Cassey Affleck (Manchester By The Sea), Andrew Garfield (Hacksaw Ridge), Ryan Gosling (La La Land), Viggo Mortensen (Captain Fantastic), Denzel Washington (Fences) aday gösterildi.

Toni Erdmann Oscar’da Elle’i geride bıraktı

Genç Alman yönetmen Maren Ade’nin bir baba-kız ilişkisini anlattığı Toni Erdmann adlı filmi En İyi Yabancı Film Ödülü’nün 5 adayından biri oldu.

Oscarların habercisi sayılan Altın Küre Ödülleri’nde Toni Erdmann’ı geride bırakan Fransız Elle adlı filmin En İyi Yabancı Film dalında aday gösterilmemesi dikkat çekti. Ancak filmin Fransız başrol oyuncusu Isabelle Huppert, En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde Oscar’a aday gösterildi. Huppert bu dalda ABD’li efsanevi oyuncu Meryl Streep ve La La Land’in başrol oyuncusu Emma Stone ile yarışacak.

Oscar Akademisi'nin Beverly Hills’te açıkladığı 2017 Oscar Ödülleri’nin diğer kategorilerdeki adayları şöyle:

En İyi Kadın Oyuncu:

Emma Stone, La La Land

Natalie Portman, Jackie

Amy Adams, Arrival

Meryl Streep, Florence Foster Jenkins

Isabelle Huppert, Elle

En İyi Yönetmen:

Arrival, Denis Vileneuve

Hacksaw Ridge, Mel Gibson

La La Land, Damien Chazelle

Manchester By The Sea, Kenneth Lonergan

Moonlight, Barry Jenkins

En İyi Yabancı Film:

Land of Mine, Danimarka

A Man Called Owe, İsveç

The Salesman, İran

Tanna, Avustralya

Toni Erdman, Almanya

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu:

Maherhala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Lucas Hedges, Manchester By the Sea

Dev Patel, Lion

Michael Shannon, Nocturnal Animals

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu:

Viola Davis, Fences

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Hidden Figures

Michelle Williams, Manchester By The Sea

En İyi Sinematografi:

Arrival

La La Land

Lion

Moonlight

Silence

En İyi Film Kurgusu:

Arrival

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

La La Land

Moonlight

En İyi Uyarlama Senaryo:

Moonlight

Lion

Hacksaw Ridge

Arrival

Fences

Hidden Figures

En İyi Film Müziği:

Jackie

La La Land

Lion

Moonlight

Passengers

En İyi Orjinal Şarkı:

Audition (The Fools Who Dream), La La Land

Can’t Stop The Feeling, Trolls

City Of Stars, La La Land

The Empty Chair, Jim: The James Foley Story

How Far I’ll Go, Moana

En İyi Belgesel:

Fire at Sea

I am Not Your Negro

Life Animated

O.J: Made in America

13th

En İyi Kısa Belgesel:

Extremis

4.1 Miles

Joe's Violin

Vatabi: My Homeland

The White Helmets

En İyi Kostüm:

Allied

Fantastic Beast and Where to Find Them

Florence Foster Jenkins

Jackie

La La Land

En İyi Ses Kurgusu:

Arrival

Deepwater Horizon

Hacksaw Ridge

La La Land

Sully

En İyi Ses Miksajı:

Arrival

Hacksaw Ridge

La la Land

Rogue One- A Star Wars Story

13 Hours- The Secret Soldiers of Benghazi

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı:

A Man Called Ove

Star Trek Beyond

Suicide Squad

En İyi Kısa Film:

Ennemis Interiuers

La Femme et Le TGV

Silent Nights

Sing

Timecode

En İyi Animasyon Filmi:

Kubo and the Two Strings

Moana

My Life as a Zucchini

The Red Turtle

Zootopia

© Deutsche Welle Türkçe

AP/dpa, BD/BK