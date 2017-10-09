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2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nü 'davranışsal iktisat'ın babası Richard Thaler kazandı

ABD'li akademisyen Richard Thaler Hindistan Merkez Bankası başkanlığı da yapmıştı

09 Ekim 2017 16:29

2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nü Richard Thaler kazandı. "Dürtme" isimli kitabın yazarı olan Richard Thaler "davranışsal iktisat"ın babası olarak gösteriliyor. 

Nobel Komitesi'nden yapılan açıklamada, 2017 Nobel Ekonomi Ödülü'nün Richard Thaler'e "davranışsal iktisat"a yaptığı katkılardan dolayı verildiği belirtildi.

ABD'li akademisyen Richard Thaler Hindistan Merkez Bankası başkanlığı yapmıştı. 

Richard Thaler şu anda ABD'de Şikago Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Richard Thaler 1.1 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu. 

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