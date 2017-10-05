2017 Nobel Edebiyat Ödülü’nü Kazuo Ishiguro kazandı (2)

Hilal Sarı / İstanbul, 5 Ekim (DHA) – 2017 Nobel Edebiyat Ödülü\'nü kazanan isim belli oldu. Heyecanla beklenen 2017 Nobel Edebiyat Ödülü’nün sahibi Japon asıllı İngiliz romancı Kazuo Ishiguro oldu. Nobel tarafından yapılan açıklamada “Romanları çok yoğun duygular yaşatan Ishiguro, dünya ile aldatıcı bağımızın altındaki karanlığa ışık tutuyor” denildi.

Ishiguro 1983 yılında da Günden Kalanlar (The Remains of the Day) adlı romanıyla yine saygın bir edebiyat ödülü olan Man Booker’a layık görülmüştü.

1954 yılında Nagazaki kentinde doğan Ishiguro 1960 yılında ailesiyle birlikte İngiltere’ye göç etti, 1982 yılında da İngiliz vatandaşlığı aldı. Ishiguro 1978 yılında University of Kent’i bitirdikten sonra University of East Anglia’da yaratıcı yazarlık masterı yaptı. Yazarın 2005 yılında yazdığı Beni Asla Bırakma (Never Let Me Go) romanı 2010 yılında yönetmen Mark Romanek tarafından aynı isimle sinemaya da uyarlanmıştı.

Nobel Edebiyat Ödülü geçen sene Amerikan müzik geleneğinde ‘yeni şiirsel ifadeler yarattığı’ için Bob Dylan’a verilmişti. Hafta başından itibaren Nobel Tıp Ödülü, Nobel Fizik Ödülü, Nobel Kimya Ödülü\'nün sahipleri ve bugün de Nobel Edebiyat Ödülü\'nün kazananı açıklandı. 6 Ekim Cuma günü ise Nobel Barış Ödülü’nü kazanan isim açıklanacak.

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