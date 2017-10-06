2017 Nobel Barış Ödülü ICAN'in oldu

Norveç'teki Nobel Komitesi 2017 Nobel Barış Ödülü'ne Nükleer Silahların Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya'nın (ICAN) layık görüldüğünü açıkladı. Açıklamada, Cenevre merkezli küresel sivil toplum girişiminin, "nükleer silahların yol açtığı korkunç insani sonuçlara dikkat çekmek amacıyla sergilediği çalışmalar" nedeniyle ödüle layık görüldüğü belirtildi.

Çalışmalarına 2007 yılında başlayan ve 60'dan fazla ülkede 200’ün üzerinde örgütle birlikte çalışan ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – Nükleer Silahların Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Kampanya) nükleer silahların hiçbir ayırım gözetmeksizin bütün ülkeler için yasaklanmasını öngören bir anlaşmanın imzalanmasını amaçlıyor.

ICAN, kazandığı ödülü, Alfred Nobel'in ölüm yıldönümü olan 10 Aralık'ta düzenlenecek törenle alacak. ICAN ayrıca 940 bin euro değerindeki para ödülünün de sahibi olacak.

Can Dündar da adaylar arasındaydı

Norveç'teki komite bu yıl 103'ü organizasyon, 215'i kişi olmak üzere toplam 318 aday arasından seçim yaptı. Bu yıl Nobel Barış Ödülü‘nün adayları arasında İran'la nükleer uzlaşma sağlanmasında gösterdiği çabalar nedeniyle AB'nin Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kongolu doktor Denis Mukwege, Suudi Arabistan'da tutuklu olan insan hakları savunucusu ve blog yazarı Raif Bedevi, Suriye'deki sivil savunma ekibi Beyaz Baretliler, ABD'de gizli NSA belgelerini ifşa eden Edward Snowden ile Cumhuriyet Gazetesi ve gazetenin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar da vardı.

Nobel Barış Ödülü 2016 yılında, 52 senelik bir iç savaşı sona erdirme yönündeki çabaları nedeniyle Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'a verilmişti.

AFP/epd, HT/CÖ

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