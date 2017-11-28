2017 Kainat Güzeli belli oldu

2017 Kainat Güzeli yarışmasının kazananı belli oldu. 22 yaşındaki Güney Afrikalı Demi-Leigh Nel-Peters, yarışmanın birincisi seçildi.

Bu sene 66'ıncısı düzenlenen Kainat Güzeli yarışmasını 22 yaşındaki Güney Afrikalı Demi-Leigh Nel-Peters kazandı. Nel-Peters'e tacını, 2016 yılının kainat güzeli Iris Mittenaera verdi.

Yarışmanın ikincisi Colombia güzeli Laura Gonzales oldu. Üçüncülüğü ise Jameika'dan Davina Bennet elde etti.

Türkiye'yi temsil eden Miss Turkey ikincisi Pınar Tartani yarışmanın ilk 16'sında yer almadı.

ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen yarışmada 92 genç kadın yarıştı. Ünlü şarkıcı Fergie, performansıyla gecede herkesi eğlendirdi.