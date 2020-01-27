"2017 ile 2018 arasında 14 milyon kişinin elektriği en az bir kez kesildi"

Artan soğuklar nedeniyle tüketilen doğal gaz ve elektrik miktarı da arttı. Ancak zamlar nedeniyle yurttaşlar ısınmak ve daha az fatura ödemek için farklı yöntemlere başvurmaya başladı. Son 2 yılda doğal gaza gelen yüzde 60’ın üzerindeki zam nedeniyle yurttaş artık doğal gazı yakmak yerine tek odaya girip ısınmak ya da sobaya dönme yöntemlerine başvuruyor. CHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, "Şu anda doğal gaz abonesi evlerin büyük kısmında insanlar doğal gazı kapatmış soba yakıyor. Faturaları ödeyemedikleri için elektriği gazı kesiliyor" dedi.

Geçen yıl ağustos ve eylül aylarında doğal gaza yapılan yüzde 14.9’arlık zamlarla birlikte 2019 yılında doğal gaza yapılan zam yüzde 30’u buldu. Avrupa İstatistik Kurumu Eurostat verilerine göre Türkiye’de nüfusun yüzde 20’si evinde yeterince ısınamıyor. Türkiye, hane içi ısınmada Avrupa ortalamasının gerisinde. Avrupa’daki 34 ülke ülke arasında Türkiye, 2017 verilerine göre, evini yeterince sıcak tutamayan ülkeler sıralamasında 6’ncı basamakta yer aldı.

"Tek odaya sığındılar"

CHP Balıkesir Milletvekili CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi Ahmet Akın’a göre, 2002 yılında Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı yüzde 66 iken şu anda yüzde 77’ye çıktı, enerjide yüksek zamların yapılmasının ana nedeni de bu bağımlılık. Doğal gaz abonesi çoğu evde insanların sobayla tek odada ısındığını belirten Akın şunları söyledi:

2017 ile 2018 arasında 14 milyon 314 bin kişinin elektrikleri borcundan dolayı en az bir kez kesildi. Bu sayı şu anda daha fazla artmıştır. Millet perişan durumda. Yaklaşık 5 milyon kişinin de doğal gazı kesildi. Neden kesiliyor çünkü son 2 yılda bile yüzde 60’ı aşan zamlar yapıldı. Ama halkın geliri aynı oranda artmadı. Asgari ücretli bir ailede kira ve faturalar ödendikten sonra elde sadece 500 TL civarında para kalıyor. Bununla geçinmek mümkün değil. Şu anda doğalgaz abonesi olan evlerin büyük bir kısmında insanlar doğal gazı kapatmış soba yakıyor. Dolar 7 TL’ye çıktığında herkes fırsat bulup zamlar yaptı. Sonra dolar indi zamlar yerinde kaldı. Bu bir hırsızlıktır. Doğal gaz fiyatları dünyanın her yerinde indi bizde zam geldi. Dünya dinamiklerini uygulamaları gerekiyor. Artık yurttaş adına bakanlıklara sorduğumuz sorulara da artık yanıt alamıyoruz.

"Özelleştirmeye karşı değiliz ama bu şekilde yapılanın adı peşkeştir"

Enerji alanında yaptıkları çalışmalarda en fazla eksikliğin özelleştirme alanında olduğunu söyleyen Akın şunları ifade etti:

"En çok özelleştirme alanında gördük. Özeleştirmeye karşı değiliz. Ama bu şekilde yapılan özelleştirmenin adı peşkeştir. 21 tane dağıtım şirketi özelleştirildi. 12.7 milyar dolar para aldılar. Bunu aldıklarında artık kayıp kaçak bitecek dediler, elektirik fiyatları ucuzlayacak dediler. Bu şirketler kâr edecek kazanç da ülkemize dönecek dediler. Ne dedilerse tam tersi oldu. Zamlar yapılıyor. Yurttaşın ödediği fatura artıyor. Şu anda Türkiye’deki elektrik üretimi ihtiyacın iki katı. Çünkü plansızlık var. Ülkede plansız bir enerji var. Denetimin ise d’si yok. Temiz enerjiye ve kendi kendine yeten enerjiye ulaşmak bir ütopya değil. Enerji kooperatifçiliği projemiz var. 10 tane kooperatif kurduk. Halk kendi enerjisini üretsin güneş panellerini kursun, 4 yıl içinde de yatırımınız geri dönüyor. Sonra hükümet kooperatfiçilği yönetmelikten çıkardı."