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BBC Türkçe

2017 FIFA Yılın Erkek Oyuncusu: Cristiano Ronaldo

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2017 FIFA Futbol Ödülleri'nde yılın erken oyuncusu ödülünü Cristiano Ronaldo aldı. Törende en iyi kadın oyuncu ödülü ise Barcelona ve Hollanda milli takımının yıldızı Lieke Martens'e verildi.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen 2017 FIFA Futbol Ödülleri'nde en iyi erkek futbolcu ödülünü Cristiano Ronaldo aldı.

32 yaşındaki yıldız, bu ödüle, Barcelona'lı Lionel Messi ve Paris St-Germain'nin forveti Neymar'ın önünde layık görüldü.

Ronaldo, takımı Real Madrid ile geçen sezon hem İspanya ligini hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Törende en iyi kadın futbolcu ödülü ise Barcelona ve Hollanda milli takımının yıldızı Lieke Martens'e verildi. Lieke, ödülü törenine video konferans aracılığı ile katıldı.

Real Madrid'in çalıştırıcısı Zinedine Zidane en iyi erkek teknik direktör olurken, Hollanda milli takımının çalıştırıcısı Sarina Wiegman, en iyi kadın teknik direktör seçildi.

Arsenal'in Fransız hücum oyuncusu Olivier Giroud ise 2017 yılında Puskas en iyi gol ödülünü aldı.

Giroud, ödüle layık görülen golü, Şubat ayında Crystal Palace karşısında "akrep" olarak tabir edilen vuruşla atmıştı.

Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ikinci kez bu ödülleri veriyor.

Kurum, France Football dergisinin düzenlediği Ballon d'Or ödülleri ile olan ilişkisini sonlandırmıştı.

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