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Spor

2017 Euroleague Final Four finali İstanbul'da

İstanbul, 2012 yılında Avrupa’nın en büyük 4 takımına ev sahipliği yapmıştı

23 Eylül 2016 14:30

Avrupa basketbolunun 1 numaralı organizasyonu olan Euroleague’de 2017 Mayıs ayında oynanacak Final Four maçları 5 yıl sonra yeniden İstanbul’da olacak.

2012 yılında Avrupa’nın en büyük 4 takımına ev sahipliği yapan Sinan Erdem Spor Salonu'nda Euroleague kupasını Yunan Olimpiakos kaldırmıştı.

Anadolu Efes, Fenerbahçe, Galatasaray ve Darüşşafaka Doğuş'un mücadele edeceği Euroleague'de toplam 16 takım bulunuyor.

Geçen sezon Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan Final Four'da Fenerbahçe finale kadar yükselmeyi başarmış, ancak şampiyonluk maçını Rus rakibi CSKA Moskova'ya kaybederek Euroleague'i ikinci sırada tamamlamıştı.

Bu yıl turnuvanın formatı da değişti.

Daha önce 4 takımlı 4'er grubun mücadele ettiği Euroleague'de bu sezon grup maçları olmayacak.

Onun yerine 16 takım normal sezonda birbirleriyle 2'şer kez karşı karşıya gelecek.

Nisan ayında bitecek olan normal sezonun ardından puan cetvelinde ilk 8 sırayı alan takımlar Play-Off maçlarına çıkacaklar.

Dörtlü Finale kalan takımlar ise kozlarını Mayıs ayında İstanbul'da paylaşacak.

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