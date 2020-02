2017 Emmy Ödül Töreni'nin yıldızları 'The Handmaid's Tale' ve 'Big Little Lies'

ABD'de televizyon dünyasının en önemli ödülleri sayılan Emmy Ödülleri bu yıl 'The Handmaid's Tale' ve 'Big Little Lies' dizilerine gitti.

Distopik hikayesiyle öne çıkan 'The Handmaid's Tale', görkemli geceden üç ödülle döndü.

En İyi Drama Dizisi seçilen dizi, Reed Morano'ya En İyi Yönetmen, başrol oyuncusu Elisabeth Moss'a da En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırdı.

Dizinin yayınlandığı Hulu, Netflix ve Amazon'dan sonra ödül kazanan ilk internette film ve dizi izleme platformu oldu.

Ödül töreninin bir diğer yıldızı da, dört ödül alan kısa dizi 'Big Little Lies':

Sınırlı Dizi dalında Nicole Kidman En İyi Kadın Oyuncu, Laura Dern En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Alexander Skarsgard En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Jean-Marc Valle da En İyi Yönetmen ödülüne layık görüldü.

En İyi Komedi Dizisi ödülü ise, politik hiciv dizisi Veep'in oldu.

Veep'in başrol oyuncusu Julia Louis Dreyfus, altı sezondur süren dizi sayesinde aynı rolle en çok ödül kazanan kadın oyuncu olarak tarihe geçti.

'This Is Us' dizisinin başrolündeki Sterling K Brown, 20 yıldır Emmy kazanan ilk Afrikalı Amerikalı oyuncu oldu.

Komedi dizileri dalında En İyi Erkek Oyuncu, Donald Glover seçildi.

Saturday Night Live televizyon şovunda ABD Başkanı Donald Trump'ı taklit ederek hafızalara kazınan ünlü oyuncu Alec Baldwin de, komedi dizileri dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu oldu.

Programda Trump'ın başkanlık seçimlerindeki rakibi Hillary Clinton'ı da canlandıran Kate McKinnon, aynı dalda En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülüyle döndü.