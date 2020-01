2017 ekonomisi EGİAD'da masaya yatırıldı

Utku BOLULU / İZMİR, (DHA)- EGE Genç İşadamları Derneği\'nin (EGİAD) düzenlediği \'2017 yılına ilişkin ekonomik değerlendirmeler, beklenti ve öngörüler\' toplantısında konuşan ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Yönetici Direktörü Vedat Mizrahi, Türkiye\'de enflasyonun yıl sonunda yüzde 9.7, ekonomik büyümenin ise yüzde 5 olacağını tahmin ettiklerini söyledi. Mizrahi 2018 yılında yüzde 3.5\'lük büyüme örgörülerini, ancak Hükümet\'in 2019 seçimlerine kadar büyümeyi hızlı tutmayı tercih edeceğini, bu nedenle yeni uygulamaların bu oranı değiştirebileceğini belirtti.

Türkiye\'nin ekonomik durumuna ve çözüm önerilerine ilişkin bir değerlendirmede bulunmak üzere EGİAD Dernek Merkezi\'nde, \'2017 Yılına İlişkin Ekonomik Değerlendirmeler, Beklenti ve Öngörüler\' başlıklı bir toplantı düzenlendi. Türkiye\'nin yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetim grubu ÜNLÜ & Co firmasının üst düzey yöneticilerinin katıldığı toplantıda 2017 yılı ekonomisi mercek altına alındı. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter ve Yönetim Kurulu\'nun ev sahipliği yaptığı toplantıya ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Can Ünalan, ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Yönetici Direktörü Vedat Mizrahi ve Hazine Bölümü Yönetici Direktörü Uygar Aksoy katıldı.

EGİAD Başkanı Aydın Buğra İlter, açılış konuşmasında 2016 yılının hemen hemen her sektörü ilgilendirecek konjonktürel etkiler ve dalgalanmalarla geçtiğini vurguladı. İlter, \"Geçtiğimiz yıl hem ülke, hem ekonomi açısından oldukça zorlu bir yıldı. Tırmanan terör olayları, darbe girişimi ve jeopolitik gerginlikler yıl boyunca ekonomi üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Türkiye\'de 2017\'ye gelindiğinde beklentiler çok da yüksek değildi. Ancak sevindirici haberler ikinci çeyrek ile beraber gelmeye başladı. Türkiye\'nin ikinci çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili yükseliş umut verici oldu. Ama iş dünyasının finansal risklerini iyi yönetmesi zorunluluktur\" dedi.

İstihdam ve yatırım uygulamalarının sürdürülebilir ve kalıcı olması için yapısal reformların uygulanması gerektiğini dile getiren İlter, \"Hükümetimizin ara vermeden hızla uygulamaya devam edeceği reformlar, alınan tedbirler, güven ortamı ve dış konjonktürde meydana gelecek olumlu gelişmeler ekonomimizdeki canlanmayı destekleyecektir. Büyümede teknoloji ve üretim bazlı hedefler konması, özel sektör payının artırılması, büyüme, istihdam ve yatırımların sürdürülebilir ve kalıcı olması için yapısal reformlar ve bunları destekleyecek şekilde, iş yapma ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konusundaki çabalara devam etmemiz gereklidir\" diye konuştu.

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Can Ünalan ise son yapılan düzenlemeler ile hükümetin 2019 yılına kadar büyümeyi destekleyici politikalarının devam edeceğini öngördüklerini dile getirdi.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 9.7

ÜNLÜ & Co Araştırma Bölümü Yönetici Direktörü Vedat Mizrahi Türkiye\'nin enflasyonun global olarak yüksek olduğu ülkelerden biri olduğunu söyledi. Mizrahi, \"Enflasyon şu anda yüzde 10.7, ancak yüzde 12\'leri görüşmüştü. Öngörümüz enflasyonun yıl sonunda 9.7 olacağı yönündedir. 2017 yılında belli sektörlerdeki vergi indirimleri, Kredi Garanti Fonu ve devlet harcamaları darbe, terör olaylarından olumsuz etkilenen ekonominin hızlı toparlanmasına neden oldu. Referanduma kadar yapılan kamu harcamalarının etkisi çok yüksekti. Vergi teşvikleri, özel tüketim harcamaları da yüksek oldu. Kredi faiz fonunun devreye girmesiyle piyasaya likidite artışı, KOBİ ve şirketlere üretim ve satışta canlanma gerçekleşti\" dedi.

Türkiye\'de ekonominin 2017 yılı ilk çeyreğinde yüzde 5.2 büyüdüğünü, ikinci çeyrekte 5.1 olan büyümenin üçüncü çeyrekte 6\'ya çıktığını söyledi. Son çeyrekte yüzde 4 gerçekleşeceğini öngördüklerini, büyümenin yılı yüzde 5 veya biraz üzerinde tamamlayacağını belirten Mizrahi, \"Fon işe yaradı, ancak etkisinin sınırlı olacağını düşünüyorum. Çünkü kullanılan kredinin sadece yüzde 3\'ü yatırım harcamalarına yönlendi. Uzun vadeli iş gücü ve katma değer yaratan sektörlere yönlenmedi. Teşvik paketi inovasyon, katma değer yaratan, ithalatı azaltıcı, ihracatı arttırıcı, iş gücü yaratacak sektörlere gelmesi gerekir\" diye konuştu.

Mizrahi, 2018 yılında ekonomik büyümenin 2017 gibi olmasını beklemediklerini, yüzde 3.5\'lik büyüme öngörüleri olduğunu söyledi. Kredi Garanti Fonu olmayacağını, ancak benzer yeni uygulamaların bu öngörüyü değiştirebileceğini belirten Mizrahi, \"Hükümetin 2019 seçimlerine kadar ekonomik büyümeyi hızlı tutmayı tercih edecektir\" dedi. Mizrahi yıl sonunda yüzde 9.7 olması beklenen enflasyonun 2018 için öngörülerinin 8.5 olduğunu belirtti.

