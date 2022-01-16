2017'den bu yana ilk; Sneijder'den sonra Kerem Aktürkoğlu!

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı Hatayspor deplasmanında serbest vuruş golüyle 2-1 öne geçirdi. Kerem Aktürkoğlu, 2017'de Wesley Sneijder'den bu yana deplasmanda serbest vuruştan gol atan ilk Sarı Kırmızılı futbolcu oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

Konuk ekip 23. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle 1-0 öne geçti. 27. dakikada Van Aanholt, penaltı atışından yararlanamadı. Galatasaray bu sezon kullandığı dört penaltı atışının üçünü kaçırdı.

Ev sahibi ekip 43. dakikada Diouf'un penaltısıyla skoru eşitledi. İlk yarıya nokta koyan isim Kerem Aktürkoğlu oldu. Galatasaraylı oyuncu, 45+7. dakikada ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Opta verilerine göre; Kerem Aktürkoğlu, Mayıs 2017'den bu yana Süper Lig deplasmanlarında serbest vuruş golü kaydeden ilk Galatasaray oyuncusu oldu.