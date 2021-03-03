2017'de sıfır aldığı aracın iki kapısı değişmiş!

Adana’da 2017 yılında sıfır kilometre aldığı otomobili geçen hafta satmak isteyen Ömer Faruk Talaş, ekspere gittiğinde aracın sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğunu öğrendi. Firmadan herhangi bir olumlu dönüş alamayan Talaş, bir an önce mağduriyetinin giderilmesini istiyor.



Adanalı iş insanı Ömer Faruk Talaş, 2017 yılında 90 bin liraya sıfır kilometre Fiat Egea marka otomobil satın aldı. Geçen hafta otomobilini satmak için alıcı olan bir şahısla anlaşan Talaş, aracı ekspere götürdü. Eksperde yapılan incelemede aracın sağ 2 kapısının değişmiş, iç direklerinde de işlem olduğu belirlendi.



Sıfır kilometre aldığı otomobilinin hasarlı çıkması üzerine Ömer Faruk Talaş, durumu firmaya iletti. Firma bilirkişi gönderdi ancak daha sonra Talaş'ın telefonlarına yanıt vermedi.

Ömer Faruk Talaş, aracında yaklaşık 20 bin lira değer kaybı olduğunu belirterek, mağduriyetinin giderilmesini istediğini söyledi. (İHA)