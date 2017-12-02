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2017 Billboard Kadın Müzik Ödülleri sahiplerini buldu

Selena Gomez, ödülünü alırken gözyaşlarını tutamadı; Grace VanderWaal, Rising Star ödülüne layık görüldü

02 Aralık 2017 11:03

2017 Billboard Kadın Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Geçen günlerde Billboard Yılın Kadını ödülüne layık görülen Selena Gomez, ödülünü alırken gözyaşlarını tutamadı.

Kadın sanatçılara verilen Billboard Women in Music (Billboard Müzikte Kadınlar) Ödülleri ABD'nin Los Angeles şehrinde sahiplerine verildi. Geçen günlerde Billboard Yılın Kadını seçilen Selena Gomez, bu özel gecede ödülünü aldı.

Billboard "Yılın Kadını" ödülünü kendisine böbreklerinden birini bağışlayan yakın arkadaşı Francia Raisa'nın elinden alan 25 yaşındaki şarkıcı, konuşmasında arkadaşına teşekkür etti. 

Selena Gomez "Bence bu ödülü Francia almalıydı. O benim hayatımı kurtardı. Kendimi çok şanslı hissediyorum" diye konuştu. Geçirdiği böbrek ameliyatı nedeniyle zor günler yaşayan Selena Gomez, "Etrafımda ben kendime inanmadığım zaman bile bana inanan insanlar vardı. Bunun için kendimi şanslı hissediyorum" dedi.

Gecede Gomez ile birlikte pek çok isim ödül aldı. Grace VanderWaal, Rising Star (Yükselen Yıldız) ödülüne layık görüldü. 

Singer Mary J. Blige, Icon (İkon) ödülünü aldı. 

Güçlü sesli şarkıcı Kelly Rowland, Powerhouse ödülü kazandı.

 

Camilla Cabello, Breakthrough Artist dalında ödül alan isim oldu. 

22 yaşındaki ABD'li şarkıcı Kehlani ise Billboard'un Kural Bozan (Rule Breaker) ödülünü aldı.

Julie Greenwald ise Yılın Yöneticisi (Executive of the Year) ödülüne layık görüldü.

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