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Spor

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün maçları tamamlandı 

İSTANBUL_(DHA) Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası , bugün oynanan maçlarla başladı

01 Eylül 2017 02:20

İSTANBUL_(DHA) Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya\'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası , bugün oynanan maçlarla başladı. Şampiyonanın ilk turunda A Grubu müsabakaları Finlandiya\'nın başkenti Helsinki\'de, B Grubu karşılaşmaları İsrail\'in başkenti Tel Aviv\'de, C Grubu mücadeleleri Romanya\'nın Cluj Napoca kentinde, D Grubu maçları da İstanbul\'da oynanacak.
Organizasyona grup karşılaşmalarının ardından İstanbul\'da devam edilecek.
24 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde A ve B Grubları\'nda toplam 6 karşılaşma yapıldı. Alınan sonuçlar şu şekilde: 
A GRUBU
Slovenya - Polonya: 90 - 81
İzlanda - Yunanistan: 61 - 90
Fransa - Finlandiya: 84 - 86
B GRUBU
Almanya - Ukrayna: 75 - 63
Litvanya - Gürcistan: 77 - 79
İtalya - İsrail: 69 - 48

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