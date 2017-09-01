2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ilk gün maçları tamamlandı 

İSTANBUL_(DHA) Türkiye, Finlandiya, İsrail ve Romanya\'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası , bugün oynanan maçlarla başladı. Şampiyonanın ilk turunda A Grubu müsabakaları Finlandiya\'nın başkenti Helsinki\'de, B Grubu karşılaşmaları İsrail\'in başkenti Tel Aviv\'de, C Grubu mücadeleleri Romanya\'nın Cluj Napoca kentinde, D Grubu maçları da İstanbul\'da oynanacak.

Organizasyona grup karşılaşmalarının ardından İstanbul\'da devam edilecek.

24 takımın mücadele ettiği turnuvanın ilk gününde A ve B Grubları\'nda toplam 6 karşılaşma yapıldı. Alınan sonuçlar şu şekilde:

A GRUBU

Slovenya - Polonya: 90 - 81

İzlanda - Yunanistan: 61 - 90

Fransa - Finlandiya: 84 - 86

B GRUBU

Almanya - Ukrayna: 75 - 63

Litvanya - Gürcistan: 77 - 79

İtalya - İsrail: 69 - 48