2016 yılında insanların yaşamını kolaylaştıracak pek çok yenilikçi icat geliştirildi ve kullanıma sunuldu. Bu icatlar genel olarak çevreyi korumak, imkanı olmayan kişilere yardım ulaştırmak ve fiziksel engellerle mücadele etmek gibi amaçlarla geliştirildi.

Mashable sitesi'nin derlemesine göre işte 2016'yı değiştiren 8 icat:

1- Yenilebilir insansız hava aracı

İçi yardım malzemesi ve yiyeceklerle dolu olan Pouncer adlı drone Windhorse Aerospace tarafından, kara yoluyla yardım ulaştırılmasının zor olduğu koşullarda kullanılmak için geliştirildi.

2- Arazi tipi tekerlekli sandalye

SafariSeat adı verilen üç tekerli sandalye, düz yolları bulunmayan bölgelerde yaşayan yürüme engelli kişiler için tasarlandı. Elle kontrol edilen sandalyenin tekerleri de eski bisiklet tekerlerinden üretildi.

3- Kişiye göre ayarlanabilir protez

Bir bacak protezinin kişiye göre ayarlanması normalde haftalar süren uzun ve pahalı bir işlem. AMPARO tarafından geliştirilen yeni bir protez ise birkaç saat içinde kişiye göre ayarlanabiliyor. Böylece daha fazla kişinin modern protezlerden faydalanması sağlanıyor.

4- Yazın serin, kışın sıcak tutan çadır

Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan BillionBricks, merkezi Singapur’da bulunan ve özellikle evsizlere yönelik çözümler geliştiriyor. Bu stüdyonun son projesi, WeatherHYDE isimli bir çadırdı. Projenin doğuş hikayesi üzücü. 2013’te Hindistan’ın Muzaffarnagar şehrinde Hindu ve Müslüman çatışmalarından ötürü dokuz bin aile kendini sokaklarda buluyor.

Hava koşullarının sıfırın altına düştüğü bir gece tam 33 çocuğun hayatını kaybetmesi bu alanda çalışan BillionBricks’i bir acil durum sığınağı konusunda yeni bir bakış açısı aramaya itiyor. İstendiğinde konforlu bir kamp çadırı olarak da kullanılabilen WeatherHYDE, öncelikli olarak bir acil durum çadırı ve evsizler için güvenli bir sığınma alanı.Tam yalıtım özelliği kışın sıcak, yazın serin tutuyor. 15 dakikada en zorlu koşullarda bile kurulan çadır direğe ihtiyaç duymuyor.

5- Biberondan ememeyen bebekler için süt kabı

Maliyeti sadece bir dolar olan bu beslenme kabu, haznezinde bulunan sütü, bebeğin ağzına sığabilecek küçük kısma aktarıyor. Böylece annesini ememeyen bebekler beslenebiliyor.

6- Otizmli çocuklarla sohbet eden oyuncak

Leka adlı yuvarlak sevimli cihaz, müzik çalıp sohbet ederek otizmli çocukların sosyalleşmesine yardımcı oluyor ve sosyal ortamlarda daha aktif rol almalarını sağlamaya çalışıyor.

7- iPhone parçalama robotu

Kullanım ömrü tükenmiş iPhone’ların tüm parçalarını, yeniden kullanılmak üzere tek tek parçalayan Liam adlı robot, böylece yeni cihazların üretilmesi için eski parçalardan yararlanılmasını sağlıyor.

8- Şişme okyanus temizleyici

Hollandalı genç girişimci Boyan Slat tarafından geliştirilen cihaz kıyıdan uzağa yerleştirilmiş şişme engellerle yapay bir kıyı şeridi oluşturarak atıkları topluyor ve ayrıştırıyor.