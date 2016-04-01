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Yaşam

2016’nın 'şaka' gibi haberleri

CIA, okul otobüsünde patlayıcı unuttu

01 Nisan 2016 20:10

1 Nisan şakası gibi görünüyor ama bu haberlerin hepsi gerçek. İşte bu yılın ilginç haberlerinden bir derleme:
 

Şeffaf ahşap
 

Pencerelerde camların yerini yakında şeffaf ahşap alabilir. İsveçli araştırmacılar, ahşabı kahverengi yapan bileşeni çıkarıp yerine akrilik koyarak kırılmayan bir malzeme geliştirdiler. Ahşap, hem içerinin görünmesini engelleyecek hem de ışık girmesini sağlayacak.
 

DHL tişörtü
 

Bir moda tasarımcısı, kurye şirketi DHL’in üniformasını esas alan bir tişört tasarladı. Fransız Vetements firmasının piyasaya çıkardığı tişört yaklaşık 265 dolardan satılıyor.
 

'Whoopi Goldberg, uyuşturucu işine giriyor'
 

Whoopi Goldberg, adet ağrılarına karşı esrar bazlı medikal ürünler satmayı planlıyor. Yasaların getirdiği sınırlamalar nedeniyle Goldberg’in ürünleri sadece California’da satılacak. Söz konusu ürünler arasında, sıcak çikolata ve rahatlatıcı banyo tuzları da var.
 

Testereli baskın
 

Galler’de polis, baskınlarda binalara girmek için farklı bir yol buldu. Polis uyuşturucu operasyonu yaptığı bir evin kapısını testereyle kesti.
 

Saç boyasında 'kot' modası
 

Saçlarda kot renkleri giderek yayılıyor. Bazı insanlar, mavi, mor ve griyi birleştirerek saçlarına “kotsu” bit görünüm kazandırıyor.
 

CIA, okul otobüsünde patlayıcı unuttu
 

Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü, Virginia’da bir okul otobüsünde patlayıcı uzmanı köpeklerin eğitimi için kullanılan malzemeleri unuttu. Dedektifler patlayıcı düzeneğini eğitim sırasında otobüsün kaputuna yerleştirdi. Patlayıcı düzeneği, otobüs servise bakım için gittiğinde tesadüfen bulundu.
 

Sıçan başına 3 dolar ödül
 

Pakistan’ın Peşaver kentinde öldürülen her sıçan için 300 rupiye kadar (yaklaşık 3 dolar) ödül verilecek. Uygulama, kenti fare ve sıçan istilasınından kurtarmayı amaçlıyor.

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