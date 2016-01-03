2016’nın ilk kurbanı iki yaşında

Yunan sahil güvenlik birimleri, sığınmacıları

taşıyan aşırı kalabalık lastik bir botun Yunanistan'ın Eşek

Adası'nda (Agathonisi) kayalıklara çarptığını bildirdi.

Kazada hayatını kaybeden iki yaşındaki Suriyeli Halid'in cesedinin

balıkçılar tarafından bulunduğu, çocuğun

annesiyle birlikte 39 sığınmacının ise kurtarıldığı kaydedildi.

Malta merkezli Göçmen Açıkdeniz Yardım İstasyonu'ndan (MOAS) aktivistler de Yunan sahil güvenlik

birimlerine yardımcı oldu.

MOAS'ın kurucusu Christopher Catrambone, “Hiçbir şey sizi bu devam eden korkunç gerçeğe

hazırlayamaz. Bugün devam eden sığınmacı krizinin en küçük kurbanlarından biriyle karşı karşıya

geldik.

Bu, acınası koşullarda güvenliğe ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden binlerce kişiyi bir kez daha acı

bir

şekilde hatırlatıyor” dedi.

Kurtarılan sığınmacılar Sisam adasındaki Pythagorio limanına götürüldü.

Üç aylık bir bebek de hipotermi nedeniyle tedavi altına alındı ancak doktorların bebeği kurtarmayı başardığı

bildirildi.

MOAS, sığınmacıların cumartesi günü

Türkiye'den yola çıktığını açıkladı.

2015 yılında 3 bin 770 sığınmacı Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti.

