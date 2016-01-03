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Dünya
Deutsche Welle

2016’nın ilk kurbanı iki yaşında

Onlarca sığınmacıyı taşıyan bir botun Ege Denizi’nde batması sonucu iki yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Suriyeli küçük çocuk annesiyle Avrupa‘ya ulaşmaya çalışıyordu.

03 Ocak 2016 14:36

Yunan sahil güvenlik birimleri, sığınmacıları
taşıyan aşırı kalabalık lastik bir botun Yunanistan'ın Eşek
Adası'nda (Agathonisi) kayalıklara çarptığını bildirdi.
Kazada hayatını kaybeden iki yaşındaki Suriyeli Halid'in cesedinin
balıkçılar tarafından bulunduğu, çocuğun
annesiyle birlikte 39 sığınmacının ise kurtarıldığı kaydedildi.
Malta merkezli Göçmen Açıkdeniz Yardım İstasyonu'ndan (MOAS) aktivistler de Yunan sahil güvenlik
birimlerine yardımcı oldu.
MOAS'ın kurucusu Christopher Catrambone, “Hiçbir şey sizi bu devam eden korkunç gerçeğe
hazırlayamaz. Bugün devam eden sığınmacı krizinin en küçük kurbanlarından biriyle karşı karşıya
geldik.
Bu, acınası koşullarda güvenliğe ulaşmaya çalışırken hayatını kaybeden binlerce kişiyi bir kez daha acı
bir
şekilde hatırlatıyor” dedi.
Kurtarılan sığınmacılar Sisam adasındaki Pythagorio limanına götürüldü.
Üç aylık bir bebek de hipotermi nedeniyle tedavi altına alındı ancak doktorların bebeği kurtarmayı başardığı
bildirildi.
MOAS, sığınmacıların cumartesi günü
Türkiye'den yola çıktığını açıkladı.
2015 yılında 3 bin 770 sığınmacı Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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