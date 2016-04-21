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Magazin

2016’nın en güzel kadını Jennifer Aniston seçildi

47 yaşındaki oyunca 2004 yılında da "People Dünyanın En Güzel Kadını Ödülü"ne layık görülmüştü

21 Nisan 2016 15:57

ABD'nin magazin alanında prestijli ödüllerden biri olan "People Dünyanın En Güzel Kadını Ödülü" bu yıl Jennifer Aniston'ın oldu. 47 yaşındaki Aniston, People tarafından '2016'nın en güzel kadını' seçildi.

Hürriyet’in haberine göre, dergiye verdiği röportajda haberi aldığında 'tıpkı genç kızlığındaki gibi bir gurur duyduğunu' ifade eden Aniston, güzellik anlayışının yıllar içinde değiştiğini vurguladı.

Aniston; yıllar içinde kendini tanımaya başlayınca fiziksel çekiciliğin o kadar önemli olmadığını, insanlığın farklı güzelliklerini görmeye başladığını da sözlerine ekledi. 'İnsanlar kendilerine bir şeyler enjekte etmek için para ödüyorlar. Bense 'Şimdiki trend nedir' diye soran insanlardanım. Kendimi olduğum gibi kabul etmeyi öğrendim' dedi.

Aniston, en son 2004 yılında People dergisi tarafından yine yılın en güzel kadını seçilmişti.

Derginin okurları tarafından seçilen tüm liste şu şekilde:

1) Jennifer Aniston

2) Reese Witherspoon

3) Sofia Vergara 

4) Keke Palmer

5) Selena Gomez 

6) Meagan Good

7) Carrie Underwood

8) Christina Milian

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