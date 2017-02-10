2016'nın en çok satan otomobili belli oldu

2016 yılında 150 ülkede satışa sunulan 3 bin 500'ün üzerinde modelin yer aldığı listede ilk sırayı 1 milyon 316 bin adetle Toyota Corolla aldı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) haberine göre, Toyota Corolla, 2016 yılında 150 ülkede satılan 3 bin 500'ün üzerinde model arasında zirvede yer aldı.



Toyota açıklamasına göre, Corolla, dünyada en çok tercih edilen otomobil olmayı sürdürüyor. 2016 yılında 150 ülkede satışa sunulan 3 bin 500'ün üzerinde modelin yer aldığı listede ilk sırayı 1 milyon 316 bin adetle Corolla aldı. Corolla gerçekleşen satış adetiyle tüm dünyada en yakın rakibini 320 binin üzerinde farkla geride bıraktı. Otomobil, Türkiye'de de aynı başarıyı göstererek 2016 yılındaki filo hariç perakende satışlarda tüm binek otomobiller arasında birinci sıraya yerleşti.



Perakende olarak 22 bin 841, filo olarak 10 bin 383 adetlik satış rakamına ulaşan Corolla, toplamda 33 bin 224 adetle Toyota'nın Türkiye'deki satışlarının yarısından fazlasını oluşturdu.



Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 16 Toyota fabrikasında üretimine devam edilen Corolla, Toyota'nın 80 yıllık tarihi içinde satılan her 5 modelden 1'ini temsil etmeyi sürdürüyor. Konforu, geniş iç hacmi ve tasarımıyla öne çıkan Corolla, her jenerasyonda olduğu gibi 11'inci neslinde de kalite ve dayanıklılığını ortaya koymaya devam ediyor.

1997'den beri dünyanın en çok satan otomobili olan Corolla, ilk üretildiği yıldan bugüne kadar toplamda 44 milyonun üzerinde satış adedine ulaştı.