'2016'da üç milyar internet kullanıcısı olacak'

T24 - Dünyanın gelişmiş ekonomilerinden oluşan G20 ülkelerinde 'internet ekonomisi' 2016 yılında iki katına çıkacak.





2016'da tüm kullanıcıların %80'i internete cep telefonlarından bağlanacak.



İnternetin dev şirketi Google tarafından, Boston Consulting Group'a (BCG) yaptırılan araştırmaya göre, bu artışın büyük bölümü mobil aygıtlar ve cep telefonlarının daha yaygın kullanımından gelecek. Tahminler, bu sektörün 2,3 trilyon dolarlık hacminin 4,2 trilyona çıkacağı yönünde.



Yapılan araştırma, gelecek dört yıl içinde, dünya nüfusunun yarısının, yaklaşık üç milyar kişinin internet kullanacağını öngörüyor. Eldeki veriler, her yıl yaklaşık 200 milyon kişinin ilk kez internet kullanmaya başladığını gösteriyor. Ancak internet sektörü uzmanları, geleneksel kablolu ağlar ve masaüstü bilgisayarlarla internete bağlanmanın geçmişte kalacağını vurguluyor.



Akıllı telefonların fiyatlarındaki düşüş dikkate alındığında, 2016 yılında tüm internet kullanıcılarının yüzde 80'inin internete cep telefonlarını kullanarak bağlanacağı belirtiliyor.



Bu rakamlar etkileyici görünse de, küresel ekonomiyle kıyaslandığında hâlâ küçük bir oran. 2010 yılında, G20 ülkelerinde internet ekonomisinin 2,3 trilyon dolar değerindeydi. Bu rakam İtalya ve Brezilya gibi ülkelerin ekonomilerinden büyük olsa da G20 ülkelerinin toplam ekonomisinin sadece yüzde 4,1'ine denk geliyor.



Araştırmayı yapan BCG, raporunda, 'yeni internet' diye tanımladığı bir sürece girildiğini belirtiyor. Raporda şu başlıklar öne çıkıyor:

- İnternet kullanımı artık bir lüks olmaktan çıkacak.

- İnternet kullanıcılarının yüzde 80'i gelişmekte olan ekonomilerde yaşıyor olacak. Tahminler, gelecek dört yıl içinde Çin'de 800 milyon kişinin internet kullanıyor olacağı yönünde. Bu rakam, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Fransa, Almanya ve İngiltere'deki toplam internet kullanıcısı sayısından daha büyük.

- Kullanıcıların yüzde 80'i internete cep telefonlarından bağlanacak.

- İnternet daha 'sosyal bir ortam' haline dönüşecek. Özellikle ticarette müşteriler ve şirketler arasındaki sanal iletişim, etkileşim ve sosyal paylaşım artacak.



İnternet kullanımındaki bu artış eğilimine, bir başka temel değişim daha eşlik edecek. Uzmanlar, 2015 yılında, otomobillerden, evlerdeki ısıtıcılara kadar yaklaşık bir trilyon cihazın internete bağlı hale geleceğini tahmin ediyor.



Araştırma kuruluşu BCG, şirketlerin ve işyerlerinin dijital değişime uyum sağlaması gerektiğini vurguluyor.



Dev internet şirketi Google, internet kullanımındaki artıştan büyük kazanç elde edecek şirketlerden birisi. Ancak BCG'nin sonuç raporunda, Apple, Facebook, Çin internet şirketi Baidu, internet ve cep telefonu operatörü Tencent ve Rusya'nın en büyük arama motorunu da işleten bilişim şirketi Yandex'in önümüzdeki dönemde büyüyen diğer önemli şirketler olacağı belirtiliyor.



