2016'da Türkiye'yi sarsan saldırılar

Türkiye 2016 yılı içerisinde çok sayıda terör saldırısının hedefi oldu. Meydana gelen saldırılarda pek çok kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bu yıl içerisinde düzenlenen saldırılardan başlıcaları şöyle:

10 Aralık 2016: İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen iki ayrı saldırıda en az 38 kişi hayatını kaybetti, 155 kişi yaralandı.

Kasım 2016: Adana'da valilik binası yakınına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu resmi rakamlara göre en az 2 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.

Ağustos 2016: Elazığ, Van ve Bitlis'te polis ve askerlere yönelik üç ayrı saldırıda 12 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

Haziran 2016: Atatürk Uluslararası Havalimanı’nda üç teröristin düzenlediği silahlı ve bombalı saldırıda 45 kişi hayatını kaybetti, 236 kişi de yaralandı. Türk makamları saldırılardan IŞİD'i sorumlu tuttu.

Haziran 2016: İstanbul Vezneciler'de düzenlenen bombalı saldırıda 7'si polis 12 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendi.

Haziran 2016: Mardin'in Midyat ilçesinde Emniyet Müdürlüğü binasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2'si polis, 5 kişi hayatını kaybetti.

Mayıs 2016: Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu bölgede düzenlenen intihar saldırısında saldırganla birlikte 4 kişi öldü, aralarında sivilllerin de bulunduğu 23 kişi yaralandı.

Mayıs 2016: İstanbul Sancaktepe'deki Samandıra Kışlası yakınında askeri personeli taşıyan servis aracının geçişi sırasında bombalı saldırı düzenlendi. Olaya 5'i asker, 3'ü sivil 8 kişi yaralandı.

Mayıs 2016: Diyarbakır'ın Sur ilçesi Sarıkamış Mahallesi'nde patlayıcı yüklü bir kamyonun infilak etmesi sonucu 16 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Nisan 2016: Bursa Ulu Camii yakınında bir canlı bombanın kendini patlatması sonucu 13 kişi yaralandı.

Mart 2016: İstanbul Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi'nde bir canlı bombanın kendini patlatması sınucu 4 kişi öldü, 39 kişi yaralandı. Ölenlerden 3'ü İsrail, 1'i de İran uyrukluydu. Resmi makamlar saldırganın IŞİD bağlantılı olduğunu belirtirken, IŞİD saldırıyı üstlenmedi.

Mart 2016: Ankara' Güvenpark Kızılay'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda en az 38 kişi öldü, 125 kişi yaralandı. Saldırıyı PKK bağlantılı TAK üstlendi.

Şubat 2016: Ankara Çankaya'da askeri servis aracının geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 30 kişi öldü, 61 kişi de yaralandı. Saldırıyı TAK üstlendi. Türk hükümeti saldırıdan PKK ve Suriye'deki kolu YPG'yi sorumlu tutuyor.

Ocak 2016: İstanbul Sultanahmet'te bir turist kafilesine yönelik düzenlenen canlı bomba saldırısında 12 Alman turist hayatını kaybetti. Hükümet olaydan IŞİD'i sorumlu tuttu.