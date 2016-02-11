"2016'da Rus ve Alman turist sayısında 3.5 milyonluk düşüş yaşanacak"

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer, uygulanan bir simülasyona göre 2016’da Antalya’ya 2015 yılından 3.5 milyon daha az turistin geleceğini yazdı.

Bayer, havaalanından giriş yapan turistlerin ülkelere göre dağılımını gösteren veriler üzerinden yapılan simülasyona göre, 2016 yılında Antalya’ya gelecek ziyaretçi sayısı iyimser bir tahminle bile kötü geçen 2015’in bile yüzde 35 gerisinde kalacağını söyledi.

Yalçın Bayer’in Hürriyet’te “Rus ve Alman turistte 3.5 milyonluk düşüş” başlığıyla yayımlanan (11 Şubat 2016) yazısının ilgili bölümü şöyle:

Kriz hangi pazarı nasıl etkileyecek, 2016'da hangi ülkeden kaç kişi gelecek?

Turizmde yaşanan krizin boyutları ile ilgili her gün yeni bir gelişme yaşanırken ziyaretçi girişinde meydana gelecek kayıp ile ilgili tahmin ve oranlar büyüyerek değişiyor.

Antalya geçen yıl gelen turist sayısında yüzde 5 kayıp ile kapattı. Gelişmeler 2016 yılında ziyaretçi kaybının bunun çok üzerinde gerçekleşeceği yönünde bir seyir izliyor. Yılın ilk ayı ocakta gelen ziyaretçi sayısının geçen yılın yüzde 19 gerisinde olması 2016 yılına ilişkin beklentileri de değiştirdi. Rusya ve Almanya’dan 3.5 milyonluk düşüş. Turizmgazetesi.com’da Antalya’ya gelen ziyaretçiler üzerinden bir simülasyon yapıldı. Recep Yavuz’un havaalanından giriş yapan turistlerin ülkelere göre dağılımını gösteren veriler üzerinden yapılan simülasyona göre 2016 yılında Antalya’ya gelecek ziyaretçi sayısı iyimser bir tahminle bile kötü geçen 2015’in bile yüzde 35 gerisinde kalacak. Simülasyonuna göre 2015’te Antalya’ya gelen yabancı ziyaretçi sayısı 10 milyon iken bu sayı 2016’da yüzde 35 gerileme ile 6.5 milyon olarak gerçekleşebilir. Buna göre 2016’da Antalya’ya 2015 yılından 3.5 milyon kişi daha az ziyaretçi gelecek. Bu 3.5 milyon kişilik azalma da Rusya ve Almanya’daki düşüşten kaynaklanacak.

Simülasyonda 2015 yılında Rusya ve Almanya’dan Antalya’ya gelen kişi sayısı 7.1 milyon iken bu sayı 2016’da 3.5 milyonda kalacak görünüyor.

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