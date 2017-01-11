2016'da kişi başına 8.4 kitap düştü

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin aktardığı verilere göre, 2016 yılında Türkiye'de kitap üretimi yüzde 7.4 arttı, kişi başına 8.4 kitap düştü.

9-15 Ocak 2017 tarihlerinde Adana Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Çukurova 10. Kitap Fuarı’nın basın toplantısında konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Metin Celal Zeynioğlu, 2016 Türkiye yayıncılık verileriyle ilgili bilgi verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu verilerine dayanılarak hazırlanan, 2016 yılına ait Türkiye yayıncılık verilerine göre 2016 yılında toplam 666 milyon 865 bin 579 kitap üretildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2016 yılında ilk ve orta öğretim öğrencilerine 262 milyon 736 bin 286 adet ücretsiz ders kitabı dağıttı.

78 milyon 741 bin 53 kişinin yaşadığı Türkiye’de kişi başına 8.4 kitap düştü. Bu sayı 2015’te 8’di. Açıklamaya göre üretilen kitap adedinde yüde 7.4’lük artış olduğu belirtiliyor.

Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (IPA) verilerine göre Türkiye dünyanın en büyük 11. yayıncılık sektörü ve üretilen yeni kitap çeşidinde yine 11. sırada yer alıyor.