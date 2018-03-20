2016'da kaç kişi Türk vatandaşlığından çıktı?

Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, 24 bin 545 kişinin Türk vatandaşlığından çıktığını söyledi. Nazlıaka, "“Bu tablo ülkemizin demokrasi ve insan hakları konusunda ne kadar gerilediğini, adalet sisteminin bozulduğunu, ekonomik refah düzeyinin düştüğünü göstermektedir" ifadesini kullandı.

Nazlıaka açıklamasında “Vatandaşlığını değiştirmek bir yurttaş için alınabilecek en zor kararlardan biridir. Vatandaşlıktan çıkanlara ilişkin veri tek başına belirleyici olmamakla birlikte yurt dışında yaşayanların sayısının artması kişilerin ülkenin geleceğine dair duyduğu umutsuzluğu göstermektedir” dedi.

“2016-2017 yılında Türk vatandaşlığına kabul edilen ve Türk vatandaşlığından çıkan kişi sayılarına ilişkin bilgi edinme talebim İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlanmıştır” diyen Nazlıaka açıklamasını şu ifadeleri kullandı: Cem Boyner'i üzen konu: Türkiye çok kıymetli beyinleri kaybediyor

“Verilen yanıtta 2017 yılına ilişkin verilerin hazırlanmakta olduğu belirtilerek 2016 yılı verileri paylaşılmıştır.

Söz konusu verilere göre 2016 yılında 14 bin 194 yabancı uyruklu kişi Türk vatandaşlığına kabul edilmiştir. 24 bin 545 kişi ise Türk vatandaşlığından çıkarak başka ülke vatandaşlığına geçmiştir. 2016 yılında en fazla Türk vatandaşı olan ülke vatandaşı 3 bin 429 kişi le Suriye Arap Cumhuriyeti’dir. 62 kişi ile Çin Halk Cumhuriyeti ise listenin sonunda yer almaktadır.”

Açıklamasında “Türk vatandaşı iken başka ülke vatandaşlığına geçenlere ilişkin veriler değerlendirildiğinde 20 bin 692 kişi ile Almanya Federal Cumhuriyeti ilk sırada yer almıştır. Listenin son sırasında ise 33 kişi ile İsveç krallığı bulunmaktadır” diyen Nazlıaka şunları kaydetti:

“Bu tablo ülkemizin demokrasi ve insan hakları konusunda ne kadar gerilediğini, adalet sisteminin bozulduğunu, ekonomik refah düzeyinin düştüğünü göstermektedir. Son yıllarda ülkemizde ciddi anlamda genç nüfus ve beyin göçü olduğu kamuoyunun bilgisi dâhilindedir. Ülke 1 yıl 7 aydır OHAL ile yönetilmektedir. OHAL ortamında ve eşit olmayan koşullarda ülkenin geleceğini belirleyen kritik bir seçim yapılmıştır. Toplumun üzerindeki ağır baskı her geçen gün artmaktadır. İnsanlar sosyal medya hesaplarından dahi düşüncelerini açıklayamaz hale gelmiştir. Umudu yeşertmek için demokrasi, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü ve ekonomik kalkınma şarttır.”