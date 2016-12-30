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BBC Türkçe

2016'da iklim değişikliğiyle mücadelede neler yaşandı?

2016'da iklim değişikliği, Dünya'yı dönüştürmeyi ve tarihi rekorlara yenilerini eklemeyi sürdürdü. İniş ve çıkışlarıyla iklim değişikliğiyle mücadele rakamlarını ve söylenenleri derledik.

30 Aralık 2016 20:54

2016'da iklim değişikliği, Dünya'yı dönüştürmeyi ve tarihi rekorlara yenilerini eklemeyi sürdürdü.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Meteoroloji Örgütü, 2016'nın kayıtlı tarihteki en sıcak yıl olacağını duyurdu.

Kuzen Kutbu'nda sıcaklık Aralık ayında tarihsel ortalamalara göre 20 derece daha yüksekti.

Grönland'de buz kütlelerinin kalınlığı rekor seviyelere düştü.

Ancak dünya liderleri, bu yıl Paris Anlaşması'nı imzalayarak ve yürürlüğe sokarak, önemli bir momentum yarattı.

Siyasiler, iş dünyası, sanatçılar ve eylemciler harekete geçti.

İtalyan piyanist Ludovico Einaudi'nin Kuzey Buz Denizi'nde eriyen buzullar arasında verdiği unutulmaz konser, bu adımlardan sadece biri.

2016'da iniş ve çıkışlarıyla iklim değişikliğiyle mücadelede yaşananları derledik.

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