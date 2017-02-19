2016'da 9 kişi, cinsel kimlikleri nedeniyle nefret cinayetine kurban gitti

Kaos GL Derneği “2016 Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Temelli İnsan Hakları İzleme Raporu”nu yayınladı. Derneğin 2006 yılından beri düzenli olarak lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin insan hakları ihlallerini izlemek için yayınladığı raporda 2016'da yaşanan hak ihlalleri yer aldı.

9 cinayet 16 saldırı

Raporun giriş kısmında genel bulgular şöyle sıralanıyor:

“2016 yılı OHAL gölgesinde geçti ve 2017 yılı da yine OHAL gölgesinde devam etmektedir. Tüm temel hak ve özgürlüklerin askıya alındığı, şeffaf ve katılımcı olmayan hatta bütün muhalif seslerin baskıyla susturulmaya çalışıldığı bir anayasa yapım sürecinin olduğu, kolluğa çok geniş yetkilerin verildiği bir ortamda “toplumsal değerlerin” tümüne aykırı olan LGBTİ’ler daha da korunmasız hale gelmiştir.

“2016 yılında da medyaya yansıyan; 9 nefret cinayeti, 16 nefret saldırısı (12’si birden fazla kişi tarafından ya da taş, sopa veya kesici alet kullanarak, 4’ü polis eliyle), 2 vakada nefret suçu hapishanede jandarma ve cezaevi görevlileri tarafından, 1 vakada ise okulda okul müdürü tarafından gerçekleştirildi, 2 tehdit ve 2 intihar vakası yaşandı.

“Devlet eliyle ayrımcılık meşrulaştırılıyor”

“Medyaya yansıyan 6 ayrımcılık vakası yaşanmıştır. Bu vakalardan 1’i hapishanede, 1’i çalışma hayatında gerçekleşmiştir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve interseks durum temelli ayrımcılığın koruma kapsamı dışında bırakılması ile devlet eliyle ayrımcılık meşrulaştırılmıştır.

“5 nefret söylemi vakasının 1’i siyasi figür tarafından sarf edilmiş, LGBTİ’leri hedef gösteren afişler üniversite ve sokaklara asılmış ve buna ilişkin herhangi bir cezai ya da idari soruşturma yapılmamıştır. Ankara Emniyet Asayiş Şube Müdürü’nün LGBTİ örgütleri ile yaptığı görüşmede “seks işçiliğini suç olarak görüyoruz, çalışmanıza izin vermemiz mümkün değil” ifadesi polisin keyfi tavrının ve önyargılarıyla hareket ettiğinin göstergesidir.

Yürüyüşler engellendi

“TCK’nın “Fuhuş” başlıklı 227. Maddesinde yapılan düzenleme LGBTİ’lere özellikle trans seks işçilerine yönelik devlet eliyle yapılan sistematik saldırının daha da yoğunlaşacağının habercisidir.

“LGBTİ’leri hedef gösteren nefret söylemlerine karşı hiçbir önlem alınmamış, Valilik tarafından İstanbul, Ankara ve İzmir’de LGBTİ’lerin yürüyüşleri engellenmiştir.”

Rapor medyaya yansıyan vakaları içeriyor

Kaos GL Derneği'nin 2006 yılından beri düzenli olarak lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve intersekslerin insan hakları ihlallerini izlemek için yayınladığı rapor medyaya yansıyan vakaları kapsıyor. Bu yüzden bu rapor, lezbiyen, gey, biseksüel, translar ve interseksler (LGBTİ) açısından Türkiye’de insan hakları ihlallerinin tamamını göstermiyor.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayınız...