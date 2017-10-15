2016'da 889 gazetecinin sarı basın kartı iptal edildi

Cumhuriyet Halk Partisi Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini yanıtlayan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 2016 yılında 889 gazetecinin sarı basın kartının iptal edildiğini açıkladı.

Bianet’te yer alan habere göre, CHP Niğde Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ömer Fethi Gürer, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu yazılı soru önergesinde mahpus gazeteciler ile 2016 yılında sarı basın kartı iptal edilen gazeteci sayısının açılanmasını istedi. Gürer’in soru önergesini Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yanıtladı.

Bakan Gül: Kaç gazetecinin tutuklu olduğu sayısı belirlenemez

Gül cevabında, ceza infaz kurumlarına alınan kişilerle ilgili bilgi formunda, meslek ve eğitim durumlarına ilişkin soruların yer aldığını ancak bu bölümü doldurmanın zorunlu olmadığını belirtti. Bakan Gül, doldurulan formların doğruluğunun da bakanlıkları tarafından araştırılmasının söz konusu olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Kaydedilen veriler hükümlü ve tutukluların beyanları esas alınarak oluşturulduğundan, mesleği olmadığı halde gazeteci olduğunu söyleyen veya mesleği gazeteci olduğu halde başka bir meslek beyanında bulunan kişilerin olabileceği; ceza infaz kurumlarında bulunan ve mesleğini gazeteci olarak bildirenlerin sayısını esas alarak değerlendirme yapmanın eksik ve yanlış olacağı; işlenen veya işlendiği iddia edilen suçların gazetecilik faaliyeti kapsamında olup olmadığının önemli olduğu değerlendirilmektedir.”

"Gazetecilikten tutuklu değiller"

Bakan Gül, Sarı Basın Kartları iptal edilen gazetecilerin gazetecilik faaliyetleri kapsamında değil, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından tutuklu olduklarını belirterek, iptal edilen kartlarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“2016 yılında; işten ayrılma, kurumunun kapanması, Milli Güvenlik Politikası, vefat, kart süresinin dolması, kurum belgelerinde eksiklik, gazetecilik dışında işinin bulunması, gazetecinin unvanın veya çalıştığı basın-yayın kuruluşunun yönetmeliğe uygun olmaması, basın kartının başkasına kullandırılması, 5953 sayılı Kanuna uygun çalışmama vb. nedenler ile iptal edilen basın kartı sayısı 889'dur.”

Gürer: Adı konmamış bir baskı ve sansür süreci

Bakanlığın cevabı üzerine açıklama yapan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Cezaevlerinde tutuklu gazetecilerin önemli bir bölümü sadece gazetecilik faaliyetlerinden dolayı tutuklu. Ülkemizde, basın özgürlüğünden söz edilemez oldu” dedi.

“Adı konmamış ciddi bir baskı ve sansür süreci”nin devam ettiğini vurgulayan Gürer, “Mesleği gazeteci olan tutuklu gazetecilerin bir an önce mesleklerini yapar kılınması sağlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

"Bakanlık kaç gazetecinin tutuklu olduğunu belirlemeli"

Gürer ayrıca, hapishanelerde tutuklu bulunan gazeteci sayısını belirleyememesini de eleştirerek “Gazeteci adı tanımı, yaptığı iş belli. Herhangi bir suçtan dolayı cezaevlerine konulan kişilerin hangi işi yaptıklarının, o kişilerin beyanlarına göre belirlenmesi veya belirlenememesi düşündürücüdür. Oysa Bakanlık, tutuklanan kişilerin mesleklerini çok kolay bir şekilde resmi verilerle belirleyebilir” diye konuştu.

BİA Medya Gözlem Raporu'nun 2017 İkinci Çeyreği verilerine göre Temmuz 2017'ye 136 gazeteci hapiste girdi. 301 gazeteci 142 ağırlaştırılmış müebbet, 5 müebbet ve 4259 yıl 10 ay hapis tehdidi altında.18 gazeteci Erdoğan'a hakaretten 90 yıl hapis istemiyle yargılandı.