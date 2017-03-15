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Yaşam

2016'da 41 bin 955 kadın koruma altına alındı

20 kadın da koruma altındayken 'ani gelişen olaylar sebebiyle' polise çağrıda bulunamadan erkek şiddeti nedeniyle hayatını kaybetti

15 Mart 2017 11:25

İçişleri Bakanlığı'nca açıklanan kadına yönelik erkek şiddetiyle ilgili raporda 2016 yılında 41 bin 955 kadının koruma altına alıdnığı duyruldu. 'Geçici koruma tedbiri' verilen ve 'Çağrı Üzerine Koruma'  usülüyle korundukları belirtilen 20 kadının 'ani gelişen olaylar sebebiyle' polise çağrıda bulunamadan erkek şiddeti nedeniyle öldürüldüğü de raporda yazıldı.

Hürriyet'ten Rıfat Başaran'ın haberine göre, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin İçişleri Bakanlığı’na yönelttiği sorulara verilen yanıta göre; 2016 yılında her gün ortalama 358 kadın, şiddet gördüğü gerekçesiyle kolluk kuvvetlerine başvuru yaptı.

Bu başvurular değerlendirildi ve şiddet gören, hayatları ciddi ve yakın tehdit altındaki 41 bin 955 kadın hakkında “Geçici Koruma Altına Alma” kararı verildi.

 

20’si korunurken öldürüldü

 

2015-2017 yılları arasında, şiddet gördükleri gerekçesiyle Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında haklarında “geçici koruma tedbiri” verilen ve “Çağrı Üzerine Koruma” usulüyle korundukları belirtilen 20 kadın ise “ani gelişen olaylar sebebiyle” polise çağrıda bulunamadan erkek şiddeti nedeniyle öldürüldü.

CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na da, son 5 yılda haklarında koruma kararı alınanlara yapılan maddi yardım miktarını sordu.

Bakanlık, 795 şiddet mağduruna son 5 yılda toplam 506 bin 138 lira geçici maddi yardım yapıldığını açıkladı. Ayrıca, 2013-2016 yılları arasında annesiyle birlikte Kadın Konuk Evlerinde kalan 14 bin 220 çocuk kreş ve çocuk kulübü imkânından yararlandı.

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