2016 yılının en iyileri, 'Çocuk İstismarına Hayır' temasıyla ödüllendirildi

'Çocuk İstismarına Hayır Temasıyla' gerçekleşen 2016 Yılının En İyileri Ödül Töreni, iş adamı ve eski Galatasaray yöneticisi Turgay Kıran’ın ev sahipliğinde, önceki gün La Maison Hotel Çırağan'da gerçekleşti.

Yılın en iyi ses sanatçılarından, en iyi programına; en iyi oyuncularından, en iyi doktoruna kadar, çok geniş bir yelpazede ödülün dağıtıldığı geceye, ev sahipliği yapan Kıran şöyle konuştu:

"Çocuk istismarları hepimizi derinden yaralayan bir yara. Bugün çok güzel bir organizasyon gerçekleşiyor. Böyle bir organizasyonda yer almak ve destek vermek gurur verici. Tüm destek verenlere teşekkürlerimi sunuyorum."

"Çocuk istismarı dünyanın en kötü olayıdır"

Gecede, Yaşam Boyu Sanat Ödülü'ne layık görülen ses sanatçısı Hakkı Bulut, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Çocuk istismarı dünyanın en kötü olayıdır. Bu ödül biz sanatçılar için çok kıymetli. Özellikle bu tarz organizasyonlarda alınan ödüllerin manevi değeri çok büyük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Gecede ödüle layık görülen isimler ve ödülleri

Yılın En İyi Dizisi : Cesur Yürek

Yılın En Başarılı Bayan Sanatçısı: Aynur Aydın

Yılın En İyi Pop Bayan Sanatçısı: Ebru Polat

Yılın En İyi Mankeni: Tuğçe Sarıkaya

Yaşam Boyu Sanat Ödülü: Hakkı Bulut

Yaşam Boyu Sanat Ödülü ve En İyi Spor Adamı: Turgay Kıran

Yılın En İyi Fantezi Bayan Sanatçısı: Aslı Hünel

Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: Saruhan Hünel

Yılın En İyi Çıkış yakalayan Erkek Oyuncusu: Onur Tuna

Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Rüveyda Öksüz

Yılın En İyi Modacısı: Süleyman Tezcan

Yılın En İyi Koreografı: Asil Çağıl

Yılın En Başarılı İş Adamı: Alpay Ünal

Yılın En İyi Hastanesi: Aile Hastanesi

Yılın En İyi Dergisi: Klass Magazin

Yılın En İyi Magazin Programı: Magazin Karnavalı

Yılın En İyi Aksiyon Oyuncusu: Emin Boztepe

Yılın En İyi Doktoru: Prof.Dr.Şevki Erdem

Yaşam Boyu Sanat Ödülü: Ferhan Şensoy

Yılın En İyi Çıkış Yakalayan Kadın sanatçısı: Nilay Dorsa

Yılın En İyi Moda Fotoğrafçısı: Aynil Stüdyo

En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Aşmak İçin Hareket

Yılın en iyi Bayan Sunucusu: Sibel Arna

Yılın En Başarılı Uygulayıcı Yapımcısı: Zeynep Kahreman

Yılın En İyi Çıkış Yapan Yabancı Kadın Oyuncusu : BoglárkaCsősz

Yılın En İyi İç Mimarı: Ahmet Güneş

Yılın En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı: Ayşe Dinçer

Yılın En Başarılı Girişimci İş Kadını: Didem Özçoban