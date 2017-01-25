2016 yılının en iyileri, 'Çocuk İstismarına Hayır' temasıyla ödüllendirildi

'Çocuk İstismarına Hayır Temasıyla' gerçekleşen 2016 Yılının En İyileri Ödül Töreni, iş adamı ve eski Galatasaray yöneticisi Turgay Kıran’ın ev sahipliğinde, önceki gün La Maison Hotel Çırağan'da gerçekleşti.
Yılın en iyi ses sanatçılarından, en iyi programına; en iyi oyuncularından, en iyi doktoruna kadar, çok geniş bir yelpazede ödülün dağıtıldığı geceye, ev sahipliği yapan Kıran şöyle konuştu:
"Çocuk istismarları hepimizi derinden yaralayan bir yara. Bugün çok güzel bir organizasyon gerçekleşiyor. Böyle bir organizasyonda yer almak ve destek vermek gurur verici. Tüm destek verenlere teşekkürlerimi sunuyorum."
"Çocuk istismarı dünyanın en kötü olayıdır"
Gecede, Yaşam Boyu Sanat Ödülü'ne layık görülen ses sanatçısı Hakkı Bulut, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Çocuk istismarı dünyanın en kötü olayıdır. Bu ödül biz sanatçılar için çok kıymetli. Özellikle bu tarz organizasyonlarda alınan ödüllerin manevi değeri çok büyük. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."
Gecede ödüle layık görülen isimler ve ödülleri
Yılın En İyi Dizisi : Cesur Yürek
Yılın En Başarılı Bayan Sanatçısı: Aynur Aydın
Yılın En İyi Pop Bayan Sanatçısı: Ebru Polat
Yılın En İyi Mankeni: Tuğçe Sarıkaya
Yaşam Boyu Sanat Ödülü: Hakkı Bulut
Yaşam Boyu Sanat Ödülü ve En İyi Spor Adamı: Turgay Kıran
Yılın En İyi Fantezi Bayan Sanatçısı: Aslı Hünel
Yılın En İyi Erkek Oyuncusu: Saruhan Hünel
Yılın En İyi Çıkış yakalayan Erkek Oyuncusu: Onur Tuna
Yılın En İyi Kadın Oyuncusu: Rüveyda Öksüz
Yılın En İyi Modacısı: Süleyman Tezcan
Yılın En İyi Koreografı: Asil Çağıl
Yılın En Başarılı İş Adamı: Alpay Ünal
Yılın En İyi Hastanesi: Aile Hastanesi
Yılın En İyi Dergisi: Klass Magazin
Yılın En İyi Magazin Programı: Magazin Karnavalı
Yılın En İyi Aksiyon Oyuncusu: Emin Boztepe
Yılın En İyi Doktoru: Prof.Dr.Şevki Erdem
Yaşam Boyu Sanat Ödülü: Ferhan Şensoy
Yılın En İyi Çıkış Yakalayan Kadın sanatçısı: Nilay Dorsa
Yılın En İyi Moda Fotoğrafçısı: Aynil Stüdyo
En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Aşmak İçin Hareket
Yılın en iyi Bayan Sunucusu: Sibel Arna
Yılın En Başarılı Uygulayıcı Yapımcısı: Zeynep Kahreman
Yılın En İyi Çıkış Yapan Yabancı Kadın Oyuncusu : BoglárkaCsősz
Yılın En İyi İç Mimarı: Ahmet Güneş
Yılın En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı: Ayşe Dinçer
Yılın En Başarılı Girişimci İş Kadını: Didem Özçoban