2016 yılında 'terörist' denilen iki öğrenci beraat etti

Trakya Üniversitesi’nde 11 Kasım 2016’da öğrenci oldukları dönemde katıldıkları etkinlikler gerekçe gösterilerek “Terör örgütüne üye olma” iddiasıyla yargılanan Özgün Öykü Şanlı ve Dila Taşcı beraat etti.

Türk Dili ve Edebiyatı öğrencisi Dila Taşcı ve Mimari Restorasyon öğrencisi Özgün Öykü Şanlı, 2016 yılında evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmış, katıldıkları etkinlikler gerekçe gösterilerek çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi’nde hücreye konulmuştu.

Öğrenciler çıkarıldıkları mahkemece yurtdışı yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 yıl süren yargılamanın ardından öğrenciler beraat etti.

Beraat kararının ardından Tele 1’den Letisya Azak'a konuşan Dila Taşcı ve Özgün Öykü Şanlı şu açıklamada bulundu:

“Yıllardır bu kararın çıkmasını bekliyorduk, açık olmak gerekirse sevinmiş değiliz. Çünkü biliyoruz ki bu karar geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız hiçbir zorluğu değiştirmeyecek ve bunları yaşayan binlerce insandan yalnızca ikisiyiz. Hala adil yargılanma bekleyen bunca insan varken sevinecek bir durum göremiyoruz. Bizim tek temennimiz Türkiye’nin en kısa zamanda demokrat bir çizgiye ulaşması ve muhalif avının bir an önce bırakılması. Kısacası herkes özgür oluncaya dek kimse özgür değil.”