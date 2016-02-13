2016 yılı 366 gün sürecek

2016'da bir yıl 365 değil 366 gün olacak. Nedeni ise Şubat ayının 29 gün çekmesi. Şubat ayının 39 gün sürecek olmasından dolayı da bankalar ile müşterileri arasında faiz pazarlığı da başladı.

Hürriyet'in haberine göre dünyanın kendi etrafında dönüşünü 24 saatte güneş etrafındaki dönüşü ise 365 gün 6 saatte tamamlıyor. Bu yüzden her dört yılda bir, bir yıllık süre 366 gün oluyor. Şimdiki şanslı yılımız 2016, bu yıl içinde bulunduğumuz Şubat ayı 29 gün çekecek.

Dünyanın Güneş etrafında döndüğünü ilk kim ortaya attı?

Modern tarih Kopernik’in ilk olarak güneş merkezli evren teorisi ile dünyanın güneş etrafında döndüğünü kanıtladığını belirtiyor. Fakat MÖ 310’da doğan Samoslu Aristarkos’un çalışmaları incelendiğinde bu teorinin ilk izleri görülebiliyor.

1 günlük faiz kaybı var

2016, Şubat 29 gün çektiği için 366 gün sürecek. Bu da bankada parası olanlar için yıllık faizinin 365 gün üzerinden hesaplanacağı ve 1 günlük faizin yok olacağı anlamına geliyor. Söz konusu duruma itiraz edenlere bankalar aradaki farkı promosyon olarak verecek.