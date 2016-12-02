2016 Victoria's Secret Fashion defilesi Paris'te gerçekleşti

Yılın merakla beklenen moda şovu 2016 Victoria's Secret Fashion Show, dün gece gerçekleşti. Dünyanın en popüler moda şovu, Victoria's Secret tarihinde ilk kez bu yıl Paris'te yapıldı. Irina Shayk ve Bella Hadid, ilk kez bu yıl kanat taktı. Bu yılki androjen modeller, Victoria's Secret tarihinde bir ilk oldu ve 9 yıl aradan sonda ilk kez bir siyasi model Jasmine Tookes "Fantasy Bra" modeli tanıttı.

Dünyada ilgiyle takip edilen iç çamaşırı markası Victoria's Secret defilesi 30 Kasım 2016 gecesi ilk kez Paris'te gerçekleşti. Birbirinden güzel mankenlerin yer aldığı 2016 Victoria's Secret Fashion Show'da birçok ilk yaşandı.

Ünlü modeller Irina Shayk ve Bella Hadid, ilk kez 'kanat taktığı' gecede Gigi Hadid ve Kendall Jenner gibi son dönemin en gözde modelleri, Adriana Lima ve Alessandra Ambrosio gibi kıdemli Victoria's Secret modelleriyle aynı podyumda yürüdü.

Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan iki modeli Kendall Jenner ve Gigi Hadid, 2016 Victoria's Secret Fashion Show'da tek seferlik kalmadı ve iki ünlü model bu yıl da defilede yer aldı.

Victoria's Secret Fashion Show'da bu yıl The Road Ahead, Secret Angel, Mountain Romance, Pink Nation, Dark Angel ve Bright Night Angel olmak üzere 6 tema işlendi.

Lady Gaga, Bruno Mars ve The Weeknd, yılın şovunda sahne aldı.