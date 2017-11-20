Uğur Erdener: \"Fair-playin en güzel örneği, Naim Süleymanoğlu\'nun cenazesinde gerçekleşti\"

Erdoğan Arıpınar: \"Fair-play, tüm toplumun uyması gereken bir şey\"

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi\'nin (TMOK) \"İyiye, doğruya, güzele\" sloganı ile bu yıl 35\'ncisini düzenlediği 2016 Türkiye Fair Play Ödülleri sahiplerini buldu.

Olimpiyatevi\'nde gerçekleşen ödül töreni, hayatını kaybeden Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu ile tüm şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından başladı. Törene, eski Gençlik ve Spor Bakanı Fikret Ünlü, TMOK Başkanı Uğur Erdener, FIBA Avrupa Başkanı Harun Erdenay, TMOK Fair-Play Başkanı Erdoğan Arıpınar, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, milli tenisçi Çağla Büyükakçay ve Galatasaray\'ın milli basketbolcusu Işıl Alben katıldı.

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan TMOK Başkanı Uğur Erdener, fair-play komisyonunun titiz bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade etti.

Erdener, \'\'Fair-play, önce iyi insan olmak, iyi yarışmak, sağlıklı olmak, her işi kendi doğası içinde yapmak ve dürüst olmaktır. Rahmetli Naim Süleymanoğlu\'nun da dediği gibi güzel insan olmaktır fair-play\" şeklinde konuştu.

Uğur Erdener, fair-playın en güzel örneğini Naim Süleymanoğlu\'nun cenazesinde gördüğünü belirterek, \'\'Naim Süleymanoğlu\'nun 1996 Atlanta Olimpiyatları\'ndaki rakibi Valerios Leonidis, dün onun tabutunun başındaydı. Onu öptü. Bu, sporda yaşam boyu süren bir dostluk. Fair-play ödüllerine layık görülenleri kutluyorum\" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN ARIPINAR: \'\'FAIR-PLAY, TÜM TOPLUMUN UYMASI GEREKEN BİR ŞEY\'\'

Avrupa Fair-Play Birliği Başkan Yardımcısı ve TMOK Fair-Play Başkanı Erdoğan Arıpınar ise \"Fair-play, o anda Allah\'ın sesini duymak demektir. O, size öyle bir yol gösterir ki, insanlık üstü davranışta bulunursunuz. Fair-play, tüm toplumun uyması gereken bir şey. Ekibimizle bir kervan kurduk. Üniversiteler fair-play kervanı. Şu ana kadar 40 belediye başkanı, vali ve üniversiteye ulaştık. Bu durumu, Türkiye ve dünya takdir etti. Dünya Fair-Play Konseyi de bize şeref diploması verdi\" dedi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: \'\'İLK DEFA BU ALANDA ÖDÜL ALDIĞIM İÇİN MUTLUYUM\'\'

\'Sportif Kariyer\' dalında büyük ödüle layık görülen Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yaptığı açıklamada, \'\'İlk defa bu alanda bir ödül alıyorum. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Çünkü kendimi bildim bileli sporun ve futbolun içindeyim. Güzel, adil, iyi insan olmak istiyorum. Bunların hepsi fair-playin içinde. Bunu, sadece sporda, futbolda değil hayatımızın her alanında taşımamız lazım. Beni bu ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum\'\' şeklinde konuştu.

TMOK 2016 TÜRKİYE FAİR PLAY ÖDÜLLERİ\'NİN SAHİPLERİ ŞÖYLE:

SPORTİF DAVRANIŞ

Büyük ödül: Taha Akgül

Şeref diploması: Göztepe Kulübü, Artun Talay

Kutlama mektubu: Manisa Nilüferspor Kulübü, Yasin Sülün (Beşiktaş 21 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü), Kenan Bökrü (Çaycumasporlu futbolcu)

SPORTİF KARİYER

Büyük ödül: Göksel Gümüşdağ

Şeref diploması: Çağla Büyükakçay (Milli tenisçi), Işıl Alben (Galatasaray Kadın Basketbol Takımı\'nın oyuncusu)

Kutlama mektubu: Yaşar Yılmaz (Basketbol antrenörü), Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı, Bercis Merdanoğlu (Apranti Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı)

SPORTİF TANITIM

Büyük ödül: A Spor Son Sayfa programı

Şeref diploması: Cem Temel (TRT İstanbul Radyosu Müdürü), Ersin Düzen (TRT)

Kutlama mektubu: Aşkale Belediyespor Senkronize Buz Pateni Takımı, Vedat Coşkun (Spor yöneticisi), Erol Dolu (Gazeteci) TMOK 2016 TOPLUMSAL FAIR PLAY: Halis Kapçak ve Yiğit Sakallıoğlu

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Salondan detaylar

-Uğur Erdener\'in açıklamaları

-Erdoğan Arıpınar\'ın açıklamaları

-Taha Akgül\'ün açıklamaları

-Göksel Gümüşdağ\'ın açıklamaları

-Genel ve detay görüntüler