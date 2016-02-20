2016 sonunda Türkiye'nin yüzde 100'ünde telefon çekecek

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yürütülen proje ile hiçbir mobil haberleşme hizmeti alamayan son 7 yerleşim yeri de yıl sonuna kadar kapsama alanına alınacağı belirtildi.

Radikal’in haberine göre, Proje doğrultusunda bin 792 yerleşim yeri kapsama altına alınırken, kalan 7 yerleşim yerinin de yıl sonuna kadar mobil haberleşme hizmeti alması planlanıyor.

Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında, Haberleşme Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yaptığı çalışmayla, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri tabanına kayıtlı GSM iletişim alt yapısı olmayan, kırsal kesimde bulunan, yüksek maliyet alanlarından oluşan ve nüfusu 1, 500 arasında bulunan bin 799 yerleşim yeri belirlendi.

Mobil kapsama oranı nüfus bakımından yüzde 99'un üzerinde olan Türkiye'de, coğrafi zorluklar ve yüksek altyapı maliyeti nedeniyle bazı köylerde halen mobil kapsaması bulunmuyor. Bu olumsuz durumu ortadan kaldırmak için tüm masrafları Evrensel Hizmet Fonu'ndan karşılanmak üzere söz konusu yerlere mobil haberleşme hizmeti götürebilmek için 2013'te yapılan ihaleyi kazanan Turkcell ile sözleşme imzalandı.

Proje çerçevesinde söz konusu bin 799 yerleşim yerinden bin 792'si kapsama alanına dahil edildi, kalan 7 yerleşim yerinin ise yıl sonunda bu hizmeti alması planlanıyor. Nüfusu 1- 500 olan ve GSM iletişim altyapısı bulunmayan yerleşim yerlerinde kurulumlar tamamlandığında, yaklaşık 258 bin vatandaşa hizmet götürülecek ve Türkiye tamamıyla 'çevrim içi' olacak.