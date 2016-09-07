2016 Rio Paralimpik Oyunları: İzlenmesi gereken 10 Paralimpik yıldız

2016 Yaz Olimpiyatalrı rekorlar, hüzünler ve efsanelerle dolu bir aydan sonra yerini 2020 heyecanına bırakırken, sıra 2016 Paralimpik Olimpiyatları'na geldi. BBC Türkçe bu sene mutlaka takip etmeniz gereken 10 paralimpik yıldızı ele aldı.

ABD Ordusunda Astsubay Çavuş olan Elizabeth Marks, bırakın Rio'daki Paralimpik Oyunlarında yer almayı, hayatta olduğu için bile şanslı olduğunu biliyor.

25 yaşındaki atlet askeri sıhhiye olarak görev yaptığı Irak'ta 2010 yılında ağır şekilde yaralanmıştı. Ancak Marks, engeline rağmen başarılı bir yüzücü olmayı başardı ve paralimpik oyunlarında da başarılı olmayı umuyor.

Marks, 2014 yılında Invictus Oyunlarına katılmaya geldiğinde kötü bir sürprizle daha karşılaştı. Bir solunum yolları hastalığı Marks'ı iki hafta yaşam destek ünitesine bağımlı kıldı.

İyileşen ve ABD'deki Invictus Oyunları'nda altın madalya kazanan Marks, bu yıl 100 metre kurbağalamada altın madalya için yarışacak.

Şimdiye kadar 10 Paralimpik altın madalya kazanan Daniel Dias, kendi ülkesindeki oyunlarda da favori olarak görülüyor.

Kollarından doğuştan engelli olan sporcu, yine Brezilyalı olan bir başka engelli sporcunun Clodoaldo Silva'nın 2004 yılındaki başarılarından esin alarak paralimpik oyunlara katılmış.

Sporcu, ilk kez katıldığı Pekin 2008 Paralimpik oyunlarında 20 yaşındayken dört altın madalya kazandı.

Londra Paralimpik oyunlarında ise iki madalya daha kazandı. Bu süre içinde dört dünya rekorunu daha kayda geçirmiş oldu.

Dias'ın rakipleri arasında İngiltere'den Andrew Mullen gösteriliyor.

Markus Rehm, 17 Eylül'e kadar oyunlara katılmayacak ancak performansı için muhtemelen 17 Eylül'e kadar beklemeye değer.

28 yaşındaki atlet, Rio Olimpyatları'nda da yarışmak istedi ancak yapay bacaklarının kendisine avantaj sağlamadığı konusunda otoriteleri ikna edemedi.

Atletin geçen yıl Doha'da kaydettiği atlama derecesi, 2012 Londra Olimpiyatlarında kaydedilen en üstün dereceyi 9 santimetre ile geçmişti.

Rehm, Paralimpik oyunlarda ise en yakın rakibinden 46 santimetre daha uzağa atlayabiliyor.

Tapper hem Olimpiyatlarda hem de Paralimpik oyunlarda yarışma hakkı kazanan ilk Avustralyalı olarak bu yıl tarih yazdı.

26 yaşındaki sporcu ve takımı Olimpiyatlarda başarılı olamamış ve Kuzey Kore'ye yenilmişti. Ancak bu deneyim, Tapper'i gelecek oyunlar için iyi hazırlamış olmalı.

Tapper, sağ omzunda bir sinir zedelenmesinin yol açtığı engel ile yarışıyor. Rio oyunlarında ilk Paralimpik madalyasını kazanmayı umuyor.

Tapper, Londra'da katıldığı ilk Paralimpik oyunlarda madalya kazanamamıştı ancak 2014 yılında Glasgow'da düzenlenen oyunlarda takımıyla birlikte bronz madalya kazandı.

Kuzey İrlandalı Smyth, Rio olimpiyatlarına en hızlı Paralimpik atlet olarak katılıyor. Amacı, T13 kategorisinde 100 metrede üçüncü galibiyetini almak.

29 yaşındaki atletin görme engeli var ancak İrlanda'nın madalya yarışının başını orta mesafe koşucusu Michael McKillop ile birlikte çekmeyi başardı.

Smyth, Londra'da 100 metre ve 200 metre yarışlarında çifte altın madayla kazanmıştı. Ancak 200 metre yarışları Rio paralimpik oyunlarında yer almıyor. Dolayısıyla Smyth'in beşinci altın madalyasını kazanmak için Rio'da yalnızca bir şansı olacak.

Sürat koşularının kadın engelliler arasındaki yıldızı olan Van Rhijn, bacaklarının aşağı kısımları eksik olarak doğdu.

Spor kariyerine yüzücü olarak başlayıp atletizme geçti ve Londra 2012'de T43/44 yarışında Fransız Marie-Amelie Le Fur'a yenilerek gümüş madalya aldı. Ancak 200 metrede başarılı oldu.

O günden beridir de Van Rhijn durdurulamıyor. T43 kategorisindeki dünya rekorunu defalarca kıran sporcu, geçtiğimiz iki Dünya Şampiyonası'nda çifte altın madalya kazandı.

Van Rhijn bu yıl da 100 metre ve 200 metre yarışlarınının favorileri arasında.

Boki'nin ilk kez katıldığı oyunlarda Londra'da elde ettiği beş altın madalyayla ülkesinin en başarılı paralimpiyatçısı ünvanını elde etti. Bu başarısını Rio'da tekrarlaması şaşırtıcı olmayacak. 22 yaşındaki görme engelli sporcunun bazı dereceler olimpiyatlarda yarışan başarılı atletlerden çok geride değil.

Dört yıl önce 100 ve 400 metrelerde serbest, 100 metrede kelebek ve sırtüstü ile 200 metre karışıkta altın madalya kazandı.

Minsk doğumlu sporcu başarısını daha da yukarı taşıyarak Glasgow'da geçen yıl düzenlenen dünya şampiyonasında altı altın madalya kazanıp, dört dünya rekoru kırdı. Rio'da yedi dalda yarışacak.

74 yaşındaki yaşıtları sakin bir yaşam peşinde koşarken Kosmala Rio'da 12. paralimpiyatında yarışıyor olacak. 1972'de yüzücü olarak Heidelberg'de ilk paralimpiyatına katılan Kosmala, dört yıl sonra Toronto'da atıcılıkta altın madalya kazandı, sonrasında koleksiyonuna sekiz altın madalya ekledi.

2012'de Londra paralimpiyatlarına katılamayınca artık yarışmayacağını açıklayan Avustralyalı atlet, jübile yapmak kendisine zor gelince Rio'da yer almaya karar verdi.

Rio'daki en yaşlı sporcu olan Kosmala'nın alacağı bir madalya, 2015 yılında bir kazada hayatını kaybeden beş kez paralimpiyatlara katılmış olan, takım arkadaşı Ashley Adams'ın anısını canlandırmak için de güzel bir fırsat olacak.

Paralimpayat şampiyonu ünvanını korumak, 2012'de tarihi başarı elde eden İranlı okçu Nemati'nin yaz ayını unutulmaz kılacak.

2007'de geçirdiği trafik kazası sonucu tekvando hayallerine son vermek zorunda kalan 31 yaşındaki Nemati, Londra'da elde ettiği başarıyla olimpiyat ya da paralimpiyatta altın madalya kazanan İranlı ilk sporcu oldu.

2015 Asya Okçuluk Şampiyonası'ndaki performansıyla Rio'da hem olimpiyatlarda hem de paralimpiyatlarda yarışma hakkını kazanan olimpiyat açılığında ülkesinin bayrağını taşımıştı.

McFadden'in Rusya'da bir yetimhaneden ABD'nin paralimpiyat tekerlekli sandalye yarışı şampiyonluğuna ulaşan yolculuğu müthiş bir başarı öyküsü olarak görülüyor.

Doğuştan açık omurga hastası olan 27 yaşındaki atlet, tekerlekli sandalye alamayan annesinin kendisini St Petersburg'da bıraktığı yetimhanede büyüdü. Elleriyle yürüyebilen McFadden, altı yaşında Amerikalı Deborah McFadden tarafından evlat edinildikten sonra spor yaşamının en önemli parçası oldu.

Londra'da üç altın madalya kazanan McFadden, başarılarına çok sayıda dünya şampiyonluğu ünvanı da ekledi.

2014'te kış sporlarında biyolojik annesinin izlediği yarışlarda da mücadele eden McFadden, kardeşi Hannah ile birlikte paralimpiyatlarda aynı takımda mücadele edecek.

2016 Rio Paralimpik Oyunları tanıtım filmi