2016 Nobel Fizik Ödülü üç İngiliz bilimcinin

2016 Nobel Fizik Ödülü İngiltere doğumlu olan ve çalışmalarını ABD'de sürdüren üç bilim adamı David Thouless, Duncan Haldane ve Michael Kosterlitz arasında paylaştırıldı.

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi, “maddenin topolojik evrelerinin kuramsal keşfine" yaptıkları katkılar nedeniyle Thouless, Haldane ve Kosterlitz'in bu yılki Fizik Ödülü'ne layık görüldüğünü açıkladı.

Ödülün yarısı Thouless’a, diğer yarısının ise Haldane ve Kosterlitz’e verildiği belirtildi. Nobel Komitesi, bu üç bilimcinin süper sıvılar ve manyetik katmanlar gibi maddenin yeni, alışılmadık evre ya da durumlarını araştırdıklarını, bu yöndeki çalışmaları ile

bilinmeyen bir dünyanın kapılarını açtıklarını belirtti. Komite, "Onların bu öncü çalışmaları sayesinde maddenin yeni ve şimdiye kadar hiç bilinmeyen evreleri araştırma konusu oldu” ifadelerini kullandı.

Thouless, 4 milyon İsveç Kronu para ödülünün de sahibi olurken Haldane ve Kosterlitz de kalan 4 milyon İsveç Kronu'nu paylaşacak.

Bilim adamlarına, Alfred Nobel'in ölüm yıl dönümü 10 Aralık'ta düzenlenecek ödül töreninde diploma ve altın madalya da verilecek.

Geçen yıl Nobel Fizik Ödülü parçacık araştırmaları yapan Japon Takaaki Kajita ile Kanadalı Arthur McDonald’a verilmişti. Geleneksel olarak Nobel ödüllerine tıp alanındaki çalışmalarla başlanıyor. Bu yılki tıp ödülü, hücrelerin kendi kendini sindirmesi olarak bilinen otofaji alanındaki çalışmaları nedeniyle Japon bilim insanı Yoshinori Ohsumi'ye pazartesi günü verildi.

Çarşamba günü Nobel Kimya Ödülü, Cuma günü de Nobel Barış Ödülü açıklanacak. Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi ise 13 Ekim'de ilan edilecek.

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