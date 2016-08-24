2016 MTV Müzik Ödülleri için geri saym başladı

1984 yılından bu yana dünyada en çok ses getiren, en çekişmeli canlı performanslara ev sahipliği yapan 2016 MTV Video Müzik Ödülleri bu pazar evlerinize konuk olmaya geliyor. Bu sene ödül töreni 33 yıllık tarihinde bir ilke imza atarak Madison Square Garden stüdyolarında sahiplerini bulacak.

Gecenin sürprizi ise ‘Michael Jackson Video Vanguard Ödülü”’ne layık görülen Rihanna olacak. Daha önce Madonna, Michael Jackson, Guns N’Roses, Nirvana, Britney Spears, Taylor Swift, Beyonce, Kanye West gibi birçok starın layık görüldüğü ödülle ilgili MTV; Rihanna’nın, 10 senedir müziği, pop kültürünü, modayı ve sinemayı etkilemesinin yanı sıra, yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile bu ödülü almayı hak ettiğini açıkladı. Rihanna aynı zamanda Madison Square Garden’da geceye damga vuracak bir performans sergilemeye hazırlanıyor.

Ödül törenine oylarıyla destek vermek isteyen müzikseverler ise; Vma.mtv.com sayfasını ziyaret ederek, oluşturulan VMA kategorilerinde favorilerini seçebilecek. Bu yıl oylama sonucuna göre kategorilerin kazananları New York’taki “2016 Video Müzik Ödül Töreni’”ne gitme şansını da yakalayabilecek!

Ayrıca, Taco Bell tarafından sunulan “ En İyi Yeni Sanatçı” ödülü için oylama “2016 MTV Müzik Ödülleri” öncesi saat 20.00’da yapılacak gösteriler sırasında gerçekleşecek. İzleyiciler oylarını, Facebook Messenger uygulaması üzerinden kullanabilecekler. Ön gösterim sırasında “ En İyi Yeni Sanatçı” ödüllerinin verilmesinin ardından oylamanın kazananı da canlı yayında ilan edilecek.

Geceye siz de şahitlik etmek istiyorsanız, 28 Ağustos Pazar günü saat 01:00’da MTV ekranlarında olabilirsiniz. Gecenin tekrarları ise bütün hafta boyunca izleyicilerle buluşacak.