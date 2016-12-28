2016 kültür sanat ve edebiyat dünyası için kayıplar yılı oldu

Sinema, televizyon, tiyatro, müzik ve edebiyat dünyasının önemli isimleri 2016'da hayata veda etti.

Türk sinemasının önde gelen aktörlerinden Tarık Akan, 16 Eylül'de akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 66 yaşında öldü.

Altın Portakal Film Festivali'nden 7 ödül ve 100'den fazla filmde rol alan sanatçı, "Suçlu", "Canım Kardeşim", "Hababam Sınıfı", "Ah Nerede", "Sürü", "Maden", "Yol" ve "Karartma Geceleri" isimli filmlerle beyaz perdeye damgasını vurdu.

Oyuncu Remzi Evren, uykusunda geçirdiği kalp krizi sonucu Ocak ayında hayata veda etti. Remzi Evren, "Muhteşem Yüzyıl: Kösem", "Küçük Ağa", "Karadayı", "Behzat Ç.", "Binbir Gece" ve "Kurtlar Vadisi Pusu" isimli dizilerin yanı sıra "Kod Adı K.O.Z", "Av Mevsimi" ve "İstanbul Kanatlarımın Altında" gibi sinema filmleri ile hafızalara kazındı.

Sinema ve dizi oyuncusu Oya Aydoğan (59), tedavi gördüğü hastanede hayat mücadelesini kaybetti. Sanatçı, "Dertli Pınar", "Zeytin Gözlüm", "Berduşlar", "Günaha Girme", "Sevgi Dünyası", "Unutamadım", "İkizler Firarda", "Ağla Anam Ağla", "Merhamet" isimli filmlerin yanı sıra "Fırat", "Sudan Sebepler" ve "Şimdi Onlar Düşünsün" adlı dizilerde rol alarak "unutulmazlar" arasındaki yerini aldı.

Yeşilçam oyuncusu Mahmut Hekimoğlu, 61 yaşında hayatını kaybetti. Hekimoğlu, "Aile Bağları", "Öç", "Mahallenin Muhtarları", "Muallim Bey", "Kimyacı", "IV. Osman", "Dilan Gelin", "Çakma Hayat" ve "Girdap" isimli yapımların da aralarında bulunduğu 80'in üzerinde sinema ve diziyi arkasında bıraktı.

Erdal Tosun trafik kazasında hayatını yitirdi

Tiyatro sanatçısı Gönül Ülkü Özcan, 85 yaşında hayata veda etti. "Kuruntu Ailesi" adlı televizyon dizisini eşi Gazanfer Özcan ve kadrosuyla birlikte 16 yıl oynayan sanatçı, "Avrupa Yakası" ve "Yalan Dünya" isimli dizilerde de rol aldı. Özcan, 2014'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülmüştü.

Tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Erdal Tosun, Sarıyer'de geçirdiği trafik kazası sonucu 53 yaşında hayatını kaybetti. Çok sayıda dizi, film ve tiyatro oyununda rol alan Tosun, "Mine", "Bir Demet Tiyatro", "Hanımın Çiftliği", "Sokaktaki Adam", "Yılan Hikayesi", "Güneş Yanıkları", "Vizontele", "Vizontele Tuuba", "G.O.R.A", "Babam ve Oğlum" ve "Organize İşler" isimli yapımlarda da rol almıştı.

Yönetmen Ülkü Erakalın, 6 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Erakalın, 1961'de "Unutamadığım Kadın" ile başlayan sanat hayatında 200'e yakın filme imza attı.

Oyuncu, senarist ve yönetmen Tanju Gürsu, 7 Haziran'da 78 yaşındayken vefat etti. Gürsu, "Kurtar Beni", "Köpekler Adası", "Kara Murat Devler Savaşıyor", "Canım Oğlum", "Ölmeyen Aşk", "Fosforlu Cevriyem", "Malkoçoğlu Kara Korsan" ve "Büyük Acı" isimli filmlerde rol almıştı.

Türk sinemasının yaşayan tarihi olarak bilinen yazar, sinema tarihçisi, araştırmacı, eleştirmen ve çevirmen Giovanni Scognamillo, 87 yaşında hayata veda etti.

Müzik dünyasının acı kayıpları

"Sultan-ı Yegah" ve "Elde Var Hüzün" gibi unutulmaz eserleri ardında bırakan besteci Ergüder Yoldaş, 77 yaşında hayatını kaybetti.

Altın Koza En İyi Müzik Ödülü ile 7 kez Altın Portakal En İyi Müzik Ödülü'ne layık görülen müzisyen, besteci ve aranjör Atilla Özdemiroğlu, 73 yaşında sevenlerine veda etti. Özdemiroğlu, "Arkadaş", "Delisin", "Şalvar Davası", "Fahriye Abla", "Züğürt Ağa", "Asılacak Kadın", "Afife Jale", "Muhsin Bey", "Ağır Roman" ve "Gönderilmemiş Mektuplar" isimli filmlerin müziklerine imza atmıştı.

"Romalı Perihan" olarak tanınan soprano, ressam, manken ve oyuncu Perihan Benli, Mayıs ayında vefat etti. Roma'da 1942'de dünyaya gelen ve İtalya'da büyüyen Benli, Antonio Margheriti, Dino De Laurentiis, Remzi Jöntürk, Roberto Bianchi Montero, Sergei Bondarçuk, Yılmaz Güney ve Zeki Alasya ile aynı filmlerde rol almıştı.

"Yüreğim Rehin", "Yüreğim Hala Rehin", "Kan Kırmızı", "Kimsem Yok", "Unutmak İstiyorum" ve "Çocukluğumu Uçuruyorum" isimli albümleriyle büyük hayran kitlesine ulaşan şair, söz yazarı, besteci ve yorumcu Naşide Göktürk, 30 Ağustos'ta 51 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Edebiyat dünyası da yas tuttu

Öykü ve roman yazarı, denemeci, eleştirmen ve çevirmen Tahsin Yücel, 83 yaşında hayatını kaybetti. Kullandığı yalın dil, modern sözcükler ve anlatımındaki ustalıkla "Sait Faik Hikaye Armağanı", "TDK Öykü Ödülü", "Azra Erhat Çeviri Yazını Üstün Hizmet Ödülü", "Orhan Kemal Roman Armağanı" ve "Sedat Simavi Vakfı Edebiyat Ödülü" gibi birçok ödülün sahibi olan Yücel, Fransız Hükümeti Palmes Academiques nişanı Commandeur derecesiyle ödüllendirilmişti.

Gazeteciliğe 1952'de Son Saat'te röportaj yazarı olarak başlayan ve Tercüman, Havadis, Yeni Sabah, Ege Ekspres, Tasvir, Posta ve Radikal gazetelerinde çalışan, "Türkiye 1923-1973 Ansiklopedisi", "Başlangıcından Bugüne Dünya Tarihi" ve "Meydan Larousse" isimli eserlere imza atan Hakkı Devrim, 15 Haziran'da hayatını yitirdi.

Osmanlı-Türk tarihine ilişkin kitapları dünya üniversitelerinde başlıca ders kitabı olarak kullanılan tarihçi yazar Prof. Dr. Halil İnalcık, 25 Temmuz'da hayatını kaybetti. Şeyhü'l-Müverrihin" (Tarihçilerin Şeyhi) olarak anılan İnalcık, 100 yaşında vefat etti.

Senarist, şair ve roman yazarı Vedat Türkali, 29 Ağustos'ta hayata gözlerini yumdu. Türkali, "Bir Gün Tek Başına", "Eski Şiirler, Yeni Türküler", "Üç Film Birden", "Mavi Karanlık", "Eski Filmler", "Bu Gemi Nereye", "Dallar Yeşil Olmalı", "Tek Kişilik Ölüm", "Özgürlük İçin Kürt Yazıları", "Güven", "Komünist", "Yeşilçam Dedikleri Türkiye", "Bu Ölü Kalkacak", "Kayıp Romanlar", "Yalancı Tanıklar Kahvesi" ile "Bitti Bitti Bitmedi" adlı eserleri sanat dünyasına kazandırdı.

2016 yılında ayrıca gazeteci-yazar Mete Akyol (81), gazeteci yazar Ahmet Oktay Börtecene (83), yazar ve hukukçu Yiğit Okur (81), Türkolog yazar Sermet Sami Uysal (91), yazar Sadettin Kaplan (72), şair yazar Mehmet Aydın (93), edebiyat tarihçisi ve yazar Prof. Dr. Ömer Faruk Akün (90), yazar, senarist ve yönetmen Hüseyin Aydemir (52) Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü ve oyuncu Mehmet Ege ile oyuncular Şefik Döğen (68), Gökalp Kulan (54), Ülkü Ülker (66), Erhan Abir (71), Adnan Mersinli (76), Çetin İpekkaya (79), İsrafil Köse (46) ve Nezih Tuncay (71) yaşamını yitirdi.

Türk operasının primadonnası Leyla Demiriş (71), müzisyen Aydın Tansel (71), gitarist, şarkıcı Asım Can Gündüz (60), bestekar İbrahim Özoral (81), TRT sanatçısı Bircan Pullukçuoğlu (67), ressam, neyzen Ahmet Yakupoğlu (96), ressam Salih Bakkaloğlu (74), ressam, sanat tarihçisi ve sanat eğitimcisi Adnan Turani (91), ressam ve sahne tasarımcısı Acar Başkut (81), halk müziği sanatçısı Hüseyin Altın (56) da yine bu yıl hayatını kaybedenler arasında yer aldı.