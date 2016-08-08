2016 KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuruları yarın başlıyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) ortaöğretim ve ön lisans düzeyi kapsamında başvuruları yarın itibariyle alınmaya başlanacak.

Başvurular, 9-24 Ağustos tarihleri arasında ÖSYM'ye ait internet adresinden gerçekleştirilecek. Ön lisans sınavının 22 Ekim'de, ortaöğretim sınavının da 23 Ekim'de gerçekleştirileceği belirtilirken, sınav sonuçlarının 10 Kasım'da açıklanacağı ifade edildi.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek yapabilecek.

Ertelenen sınavların yeni tarihleri

Habertürk'te yer alan habere göre, darbe girişiminin ardından bazı sınav tarihlerinde değişiklik yapan ÖSYM'nin açıklamasına göre yeni tarihler şöyle:

2016 ÖABT: 24 Temmuz’da yapılması planlanan 2016 KPSS- Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi’nin (ÖABT) yeni tarihi, 20 Ağustos 2016

2016 DGS: 31 Temmuz'da yapılması planlanan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 21 Ağustos 2016

2016 Mühendislik Tamamlama Sınavı: Teknik Öğretmenler İçin Mühendislik Tamamlama Programı Giriş Sınavı, 21 Ağustos 2016

e-YDS 2016/8 Başvuruları: 20 Ağustos 2016’da yapılacağı duyurulan 2016 Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2016/8) başvuru alınmayacak.