2016 ehliyet sınav soruları ve cevaplarının açıklanma tarihi bekleniyor. MEB tarafından yayınlanan akademik takvime göre 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen ehliyet sınavının ne zaman açıklanacağı da belli oldu.



MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 14 Mayıs ehliyet sınav sonuçları 26 Mayıs Perşembe günü açıklanacak.



Ehliyet sınav soruları ve cevap anahtarının ise birkaç gün içinde MEB resmi internet sitesi üzerinden yayınlanması bekleniyor.

Ehliyet için gerekli belgeler

Diploma Fotokopisi (Aslı veya Noter tastkli) veya Öğrencilerden 2 adet öğrenci belgesi asıl olacak



Nüfus Cüzdan Fotokopisi



7 Adet Fotoğraf



Savcılıktan Temiz Kağıdı



( Adliyeden Ehliyet için olacak veya Beyan Dilekçesi e-devlet sitesinden de alabilirsiniz)



Sağlık Raporu (Tek tabibten veya hastaneden sürücü olur raporu Aile hekimleri ücretsiz veriyor)



Evli Bayanlardan Evlilik Cüzdanı Fotokopisi



Kan Gurubu Kartı



Ehliyeti Olup Büyütmek İsteyenler



(Ayrıca Yukarıdakilere ek olarak)



Sürücü Belgesi Fotokopisi





5 yıl ve 10 yıl geçerli olacak ehliyet sınıfları





Buna göre yeni sürücü belgeleri; A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, DE, M, F, G ve K sınıfından oluşacak. A1, A2, A, B1, B, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri 10 yıl, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D ve DE sınıfı ehliyetler 5 yıl geçerli olacak.



2016 ehliyet sınav soruları ve cevapları ne zaman açıklanacak? 14 Mayıs tarihinde ehliyet sınavı gerçekleştirilecek. MEB ise ehliyet sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını açıkladı.