2016 Dünya Felaket Raporu: 574 felakette, 32 bin 550 kişi yaşamını yitirdi

Birleşmiş Milletler (BM) Uzay İşleri Ofisi, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi, BM Viyana Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısıyla "2016 Dünya Felaket Raporu"nu kamuoyuna açıkladı. Felaketlerin "doğal" ve "teknolojik" olarak ikiye ayrıldığı rapora göre 2015 yılında dünya genelinde 371 doğal ve 203 teknolojik felaket yaşandı.

Raporda, doğal felaketlerin ilk sırasını 154 felaketle sel, ikinci sırayı 114 felaketle fırtına, üçüncü sırayı ise yüzde 38 artışla son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaşan kuraklık aldı.

Doğal felaketlerin iklim değişikliğinden kaynaklandığı vurgulanan raporda, bundan yaklaşık 108 milyon insanın olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Rapora göre, 2015'de dünya genelinde 22 bin 724 kişi doğal felaket nedeniyle, 9 bin 826 kişi ise teknolojik felaket sonucu hayatını kaybetti. Söz konusu rakamların, son 10 yılın ölüm ortalamasından yüzde 67 daha az olduğu ifade edildi.

Raporda, Nepal’de yaşanan depreme yer verilerek yaklaşık 8 bin 831 kişinin bu olayda hayatını kaybettiğine işaret edildi. Teknolojik afet kapsamında en yüksek sayının geçen hac sezonunda 2 bin 236 kişinin yaşamını yitirmesi olduğu belirtilen raporda, ayrıca 882 kişinin hayatına mal olan sığınmacıları taşıyan botun Akdeniz'de batması da bu kapsamda gösterildi.

Raporda, felaketten en fazla ölümlerin yüzde 67 ile Asya kıtasında, en az ölümlerin de yüzde 5,2 ile Amerika kıtasında olduğu belirtildi.

Raporda, kuraklığın, geçen temmuz ve ağustos ayları arasında Kuzey Kore’de 18 milyon, Hindistan’da 14 milyon, Etiyopya’da 10 milyon insanı olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Teknolojik ve doğal felaketlerin ekonomik maliyetinin 70,3 milyar dolar olduğu kaydedilen raporda, söz konusu rakamın, son 10 yılın ortalaması olan 147 milyar dolardan daha az olduğu vurgulandı.

Rapora göre, Türkiye'de 2015 yılında felaket sonucu 410 kişi öldü, 6 bin 768 kişi yaralandı.