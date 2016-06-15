2016 Bob's online aktivizim ödülleri dağıtıldı



bassemÜlkesinde takibata uğramaktan çekindiği için ödül törenine Nastiker Dharmakata takma adıyla katılan ve resminin çekilmesini istemeyen 35 yaşındaki Bangladeşli film yapımcısı Yurttaş Gazeteciliği kategorisinde yer aldığı yarışmaya YouTube'da yayınladığı 17 dakikalık Razor Edge adlı belgeselle katıldı. Ateist olan Dharmakata, belgeselinde ülkedeki yazar ve yayıncıların durumunu ele aldı. Bangladeş'te son yıllarda İslamcı eğilimleri eleştiren çok sayıda Bangladeşli yazar ve gazeteci öldürüldü. İslamcılardan ve hükümetten ölüm tehdidi aldığı için ailesiyle birlikte Avrupa’ya kaçan Dharmakata, “Aldığım bu ödülü Bangladeş’teki tüm öldürülmüş yurttaş gazetecilerine ithaf ediyorum" dedi.

14 kişiden oluşan uluslararası jüri “İyilik için Teknoloji /Tech For Good” kategorisinde İran menşeli akıllı telefon uygulaması olan “Gershad”ı ödüle layık buldu. Bu uygulama İran’daki ahlâk polisine ilişkin bir erken uyarı sistemi olarak işlev görüyor. Bonn’a ödülünü almaya gelemeyen “Gershad'ın mucidi", "Polis aslında bizi koruması gerekirken devletin maşası oldu” diye yazılı bir mesaj gönderdi.

Bonn’daki törende “Sosyal Değişim/Social Change” kategorisinde ödül alan Hintli Alok Dixit, “Değişim hep büyük bir kavram olarak kullanılır, ama küçük ölçekte de yapılacak şeyler var” diye konuştu. Hindistan’da yüzlerine asit atılan kurbanlara ilişkin çalışmalar yapan Dixit, asit saldırısı mağdurlarını bir araya getiren bir platform oluşturdu. Dixit, "şayet insanlara gereken gücü ve desteği verirseniz onlar da akabinde gideceği yolu kendileri bulabiliyor" diye konuştu.

Sanat ve Kültür kategorisindeki ödül ise "Berlin Siyasi Güzellikler Merkezi" anlamına gelen “Zentrum für politische Schönheit'a” gitti. Proje çerçevesinde sanat ve siyaset alanında meydana gelen olumsuzluklara dikkat çekiliyor. Örneğin bu kapsamda Avrupa'nın mülteci politikalarıyla Almanya'nın Suudi Arabistan'a yönelik silah ihracatına karşı kamuoyu oluşturmak adına protestolar düzenlenmişti. Projenin sahipleri şu an Akdeniz'de mülteci rotası üzerinde bin yeni sığınma noktası oluşturmaya çalıştıkları gerekçesiyle ödüllerini teslim almaya gelemedi.

Mısırlı TV sunucusu ve yazar Bassem Youssef da ödül törenindeydi. Youssef, Mısır'da aldığı yoğun tehditler yüzünden işini yarıda bırakmak zorunda kalmıştı. Youssef, yaptığı konuşmada, Batılı hükümetlerden demokratik olmayan yönetimlerle ilişkilerini gözden geçirmelerini istedi. "Avrupa'nın desteği sayesinde şu an birçok diktatör hala görevde." diye konuştu.

Bloggerlara iltica ve vize hakkı

Ödül töreninden kısa bir süre önce düzenlenen basın toplantısında konuşan federal hükümetin insan haklarından sorumlu yetkilisi Bärbel Kofler, dünya genelinde tehdit altında yaşayan online aktivistlere destek sözü vererek, "Avrupa'nın ve Almanya'nın bu alanda çalışan kişilere faaliyetlerini herhangi bir çekinceleri olmadan devam edebilmeleri için gerekli vizenin verilmesini son derece önemli buluyorum" diye konuştu.