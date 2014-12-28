2015'te Türkiye'yi neler bekliyor, yıldızlar gelecek hakkında ne söylüyor

Astrolog Dinçer Güner’e göre Türkiye'yi skandallar, iktidar mücadeleleri ve değişimlerle dolu bir yıl bekliyor. Güner, "20 Mart’ta, 29 derecede Balık burcunda bir Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma, Türkiye’nin doğum haritasında iktidarı temsil ediyor. İktidarın umduğu desteği almadığını, prestij kaybettiğini görebiliriz" dedi.

Hürriyet gazetesinden İpek İzci, Astrolog Dinçer Güner’e 2015’te Türkiye’yi nelerin beklediğini sordu. Güner Türkiye’nin falını şöyle yorumladı:

- 20 Mart’ta, 29 derecede Balık burcunda bir Güneş tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma, Türkiye’nin doğum haritasında iktidarı temsil ediyor. İktidarın umduğu desteği almadığını, prestij kaybettiğini görebiliriz.

- Ayrıca 29 derecedeki Balık burcunda ‘Sheat’ yıldızı var. Bu yıldız, Balık’ta olduğu için sulardan gelen tehlike demektir. Deniz kazaları ve seller yaşanabilir.

- 4 Nisan’da Koç burcunda bir Ay tutulması gerçekleşecek. Bu tutulmanın derecesi 14 derece ve burada ‘Alpheratz’ diye bir yıldız var. Alpheratz, ‘özgürlük mücadelesi’ demektir. Bu tutulma muhalefetin etkisiyle meydana gelecek büyük bir özgürlük hareketine işaret ediyor. Buna ‘ikinci Gezi’ diyebilir miyiz bilmiyorum ama onun gibi büyük yankı uyandıracak bir hareket olabilir.

- Özellikle ilk 6 aylık süreçte ekonomik anlamda zorlanabiliriz. Bu tutulmalar gerçekleşirken Mars, Boğa’da ilerleyecek. Mars’ın Boğa’da olması, parayı, parayla olan ilişkileri zarar verici bir noktaya taşır. Mesela borsada çalkantılar ve skandallar olabilir.

Sporda skandallar ardı ardına

- 7 Haziran’daki seçim önemli çünkü o gün Merkür retroda. Merkür’ün retro olması, bir şeylere başlamak ve organize etmek gibi konularda problem yaratır. Seçimin yapılacağı gün, bütün göstergeler Türkiye’nin 12. evine düşüyor. 12. ev, gizlilikle yürütülen işler demektir. Herkes bütün kartlarını ortaya koyacak.

- Yılın ikinci yarısında devlet çiftçilere arpa, buğday, mısır ve zeytin ürünlerini daha çok üretmeleri için kredi verebilir, ekim alanları sunabilir.

- 23 Aralık’ta Satürn, Akrep burcundan çıkıp Yay burcuna geçti. Üniversiteler, rektörler, akademisyenler, din, ibadethaneler, medya, yayıncılık, spor dünyası, hukuksal konular, uluslararası ilişkiler alanlarında bir dizi teste tabi tutulacağız. IŞİD benzeri yeni örgütler türeyebilir.

- Spor dünyasında skandallar da hiç eksik olmayacak. Yabancı oyuncularla ilgili problemler çıkabilir, futbol dünyasında sır perdeleri aralanabilir.

- Satürn’ün Yay’da gezecek olması askeriyenin de yeni bir düzene girmesi demektir. Önümüzdeki süreçte üniversiteye giriş sınavı kalkabilir. Medya üzerindeki baskılar da artabilir.