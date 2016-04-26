2015'te en az 873 çocuk önlenebilir sebeplerden yaşamını kaybetti!

Gündem Çocuk Derneği Çocuğun Yaşam Hakkı Raporu’nun 5.’sini kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre 2015 yılında en az 873 çocuk önlenebilir sebeplerden yaşamını kaybetti. Son 5 yılın en fazla çocuk ölümleri ise 2015 yılında gerçekleşti

Sendika.org'da 2015 yılında da çocuklar; fiziksel güvenlik sağlanmadığı için okulda ve evde; bisiklet yolları olmadığı için bisiklet kullanırken sokakta; uyarı levhası bulunmayan su birikintisine düştüğünde pikniğe gittiği yerde ya da yanlış kent planlaması sonucunda afetler sırasında yaşamını kaybetti. Kamu görevlilerinin ihmali sebebiyle ise sağlık hizmeti alırken ya da sokakta çocuklar bu yıl da ölmeye devam ettiler.

Çocuklar çalışmak zorunda kaldıkları, iyi beslenmedikleri, ifade ve örgütlenme özgürlüklerini kullandıkları için ya da savaştan kaçarken, sınırdan geçmek istedikleri için de ne yazık ki bu yıl da öldürüldüler.

Sokağa çıkamadıkları yerlerde; 35 günlükken hastaneye gidemediği için, akrabalarından buz almaya gittiği sırada, keskin nişancılar tarafından ya da evlerine düşen havan toplarıyla, yargısız infaza uğrayarak yaşamlarını kaybettiler.

Önleyici ruh sağlığı politikaları geliştirilmediği için yaşadıkları zorluklarla baş edemeyerek intihar ettiler. Ev içerisinde gücünü kötüye kullanan yakınları tarafından ya da okulda akranları tarafından şiddete maruz kalarak öldüler. 2015 Çocuğum Yaşam Hakkı Raporuna göre; devletin bizzat gerçekleştirdiği yaşam hakkı ihlallerinde en az 103 çocuk; devletin önlem almayarak sebep olduğu yaşam hakkı ihlallerinde ise en az 772 çocuk yaşamını kaybetti.

Raporda yer alan bazı çocuk ölümleri sayıları şöyle:



Yargısız infaz sebebiyle en az 61 çocuk,



Eğitim hizmeti alırken en az 15 çocuk,



Bakım hizmeti alırken en az 8 çocuk,



Sağlık hizmeti alırken en az 11 çocuk yaşamını kaybetti.

11’i mülteci en az 76 çocuk iş cinayetinde hayatını kaybetti

Bu yıl, en az 102 mülteci çocuk ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlaline maruz kalırken; 11’i mülteci olmak üzere en az 76 çocuk iş cinayetlerinde yaşamını kaybetti. En az 35 çocuk intihar ederken, en az 30 çocuk bireysel silahlanma sebebiyle yaşamını kaybetti. Kentsel ve kırsal açık alanda ki olaylar sebebiyle en az 142 çocuk yaşamını kaybetti. Trafik kazaları en az 186 çocuğu öldürürken, sadece bisiklet kazaları nedeniyle en az 17 çocuk yaşamını kaybetti.

2015 yılında en yoğun hak ihlallerinin yaşandığı ilk üç il ise Diyarbakır, Şırnak ve İzmir olarak kayıtlara geçti.