'2015'te başkanlık referandumu yapılacak' iddiası

AKP'nin, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde partiyle olan bağının kopacak olması nedeniyle 2015 seçimlerinde partinin güç kaybına uğramasını önlemek için 2015 seçimlerine kadar, "başkanlık sistemine geçişle ilgili Anayasa değişikliğini referandum çoğunluğunu elde edebilecek şekilde Meclis’ten geçirmeye odaklanacağı" öne sürüldü.

Habertürk'te yer alan haber şöyle:

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da açıkladığı “Vizyon Belgesi”nde yer alan hedeflere ulaşmak için izleyeceği yolla ilgili AKP kulislerinin nabzını tuttu. Cumhurbaşkanı olarak Köşk’e çıkması durumunda yürütme erkinde daha etkin olacağı sinyalini veren Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı makamını fiili olarak “başkanlık” gibi kullanacak, hükümetle daha yoğun ve sıkı bir bağ kuracak. Yürütme erkinin başı olarak Cumhurbaşkanı sıfatıyla, kabineye başkanlık etmeye devam edecek olan Erdoğan, parti ve Meclis’le bağını ise zorunlu olarak koparacak.

Oy oranı belirleyecek

AK Parti kurmayları, Erdoğan’ın bu bağın kopması nedeniyle 2015 seçimlerinde partinin güç kaybına uğramasını önleyecek formülü de gündemine aldığını ifade ediyor. Kurmaylar; Erdoğan’ın, 2015 seçimlerine kadar, başkanlık sistemine geçişle ilgili Anayasa değişikliğini referandum çoğunluğunu elde edebilecek şekilde Meclis’ten geçirmeye odaklanacağını belirtiyor. Erdoğan’ın bu konuda atacağı adımı, 10 Ağustos’ta alacağı oy oranı belirleyecek. Yüzde 55’in üzerinde oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Erdoğan, bu oy oranını başkanlık için “onay” olarak değerlendirecek.

Başkanlık için inecek

Bu hesaba göre Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak Köşk’e çıktıktan sonra söz konusu Anayasa değişikliği için Meclis’te, 330 milletvekilinin oyunu ve desteğini alabileceği koşulları oluşturmaya çalışacak. Bu desteğin bulunmasıyla birlikte Anayasa değişikliği için düğmeye basılacak. Anayasa değişikliğine ilişkin referandumun, Haziran 2105’te yapılacak milletvekili genel seçimleriyle birleştirilebileceği belirtiliyor. Böylece Erdoğan’ın, partisinden bağımsız olarak referanduma destek için meydanlara inebileceği kaydediliyor. Erdoğan’ın, cumhurbaşkanlığında 5 yıllık ilk dönemi tamamladıktan sonra ikinci 5 yılda, “başkan” olarak görev yapmayı hedeflediği belirtiliyor.

330 vekil gerekiyor

Anayasa değişikliğinde referandum kararının alınabilmesi için 330 milletvekilinin oyu gerekiyor. AK Parti’nin halen Başbakan Erdoğan ve Meclis Başkanı Cemil Çiçek dahil toplam milletvekili sayısı 313. Erdoğan, Köşk’e çıkarsa sayı 312’ye inecek. Meclis Başkanı’nın da oylamalarda oy kullanmadığı dikkate alınırsa referandum için en az 19 milletvekilinin daha desteği gerekiyor.