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Yaşam

2015'te Akdeniz'de 3 bin 770 mülteci hayatını kaybetti

En çok ölüm Nisan ayında yaşandı

31 Aralık 2015 19:04

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 2015 yılında Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan 3 bin 770 mültecinin öldüğünü açıkladı. IOM, 2015’te dünya çağında 5 bin 350’nin üzerinde mültecinin göç sırasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Bianet’in haberine göre, sene boyunca en çok ölüm haberi gelen ay Nisan oldu. Nisan’da bin 250 mülteci hayatını kaybetti. Sadece 28 mülteci kurtarılabildi ve İtalya’ya ulaştı.

Ölümlerin yüzde 77’si özellikle Libya kıyılarından yola çıkanların kullandığı orta Akdeniz bölgesinde gerçekleşti. 2014’te Akdeniz’deki mülteci ölümlerinin yüzde 97’si orta Akdeniz’de yaşanmıştı. 2015’te Akdeniz’deki ölümlerin yüzde 21’i Doğu Akdeniz, yüzde  1,9’u ise batı Akdeniz’de gerçekleşti.

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