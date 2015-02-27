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2015'in ilk MGK'sında 'Şah Fırat Operasyonu' için TSK tebrik edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen MGK toplantısında paralel devlet yapılanmasına karşı yürütülen çalışmalar hakkında kurula bilgi sunuldu

27 Şubat 2015 00:59

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı 6,5 saat sürdü

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yapılan Şubat ayı olağan toplantısı yaklaşık 6,5 saat sürdü.

Şah Fırat Operasyonu'nu başarıyla icra eden TSK'ya taktir ve tebrikler ifade edildi.

Çözüm sürecinde gelinen aşama değerlendirildi, terörün sona erdirilmesi için kararlılıkla mücadele vurgulandı.

MGK toplantısında paralel devlet yapılanmasına karşı yürütülen ulusal ve uluslararası çalışmalar hakkında kurula bilgi sunuldu.

 

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